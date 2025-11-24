Три перекрестка в Нижнем Новгороде открыли после ремонта трамвайных путей

Фото:
В центре Нижнего Новгорода завершены работы на трех перекрестках, где меняли трамвайные пути. Об этом сообщили в АО "Экологические проекты".
Свободный проезд теперь доступен на перекрестке Зеленского съезда между Кремлевским бульваром и улицей Пожарского. Также открыто пересечение улиц Алексеевской и Октябрьской.
Кроме того, полностью восстановлено движение по улице Ошарской — от Белинского до Республиканской. На всех участках не только заменили рельсы, но и уложили новое асфальтовое покрытие.
Ранее сообщалось, что все работы по реконструкции трамвайной линии на Зеленском съезде планируют завершить в мае 2026 года.
