Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Последние новости рубрики Общество
24 ноября 2025 11:44Три перекрестка в Нижнем Новгороде открыли после ремонта трамвайных путей
24 ноября 2025 11:39Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
24 ноября 2025 11:15Дмитрий Щеголев: "Стадион "Водник" обновят, сохранив его историческое значение"
24 ноября 2025 10:59Почти 139 млн рублей выделяется на строительство новой дороги в Новинках
24 ноября 2025 09:36Стало известно, сколько стоят билеты на двухэтажный "Буревестник" до Москвы
24 ноября 2025 07:05Общежитие НГАТУ избавилось от плесени после жалоб Мизулиной
24 ноября 2025 06:31Нижегородский аэропорт снова приостанавливал работу из-за угрозы атаки БПЛА
23 ноября 2025 16:31Мурал, посвящённый инженеру Шухову, появился в Нижнем Новгороде
23 ноября 2025 15:53Сёстры Аверины показали Яне Батыршиной свой родной дом в Заволжье
23 ноября 2025 15:17Нижегородцам объяснили, почему могут исключить из электронной очереди к врачу
Общество

Три перекрестка в Нижнем Новгороде открыли после ремонта трамвайных путей

24 ноября 2025 11:44
Три перекрестка в Нижнем Новгороде открыли после ремонта трамвайных путей

Фото: АО "Экологические проекты"

В центре Нижнего Новгорода завершены работы на трех перекрестках, где меняли трамвайные пути. Об этом сообщили в АО "Экологические проекты".

Свободный проезд теперь доступен на перекрестке Зеленского съезда между Кремлевским бульваром и улицей Пожарского. Также открыто пересечение улиц Алексеевской и Октябрьской.

Кроме того, полностью восстановлено движение по улице Ошарской — от Белинского до Республиканской. На всех участках не только заменили рельсы, но и уложили новое асфальтовое покрытие.

На всех этих отрезках не только обновили трамвайные пути, но и уложили новый асфальт.

Ранее сообщалось, что все работы по реконструкции трамвайной линии на Зеленском съезде планируют завершить в мае 2026 года.

движение Трамвай Транспортные ограничения
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
