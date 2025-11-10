Парковку запретят на участке 3-й Ямской улицы с 1 декабря

Фото:
В Нижнем Новгороде с 1 декабря вводится ограничение на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы 3-й Ямской в районе пересечения с улицей Большой Перекрёстной. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, мера направлена на обеспечение свободного проезда транспорта и улучшение дорожной обстановки в этом районе.
Водителям рекомендуется заранее убрать автомобили из зоны действия ограничений. В противном случае машины будут эвакуированы.
Ранее сообщалось, что с 13 ноября парковку запретят на улице Нартова в районе трамвайной остановки "Улица Медицинская", а с 14 ноября — на улице Цветочной, 1, где располагается разворотная площадка общественного транспорта.
