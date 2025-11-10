Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2025 18:40Парковку запретят на участке 3-й Ямской улицы с 1 декабря
10 ноября 2025 18:15Экс-глава нижегородской КСП подала в суд на городскую думу
10 ноября 2025 18:00Более 1400 нижегородских семей воспользовались услугой "Социальная няня"
10 ноября 2025 16:55Соцфонд назвал десяткам тысяч нижегородцев размер их будущей пенсии
10 ноября 2025 16:38В Нижнем Новгороде обсудили новые меры поддержки семей участников СВО
10 ноября 2025 15:19В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд детей в общественном транспорте
10 ноября 2025 15:12Новый автобусный маршрут соединит Соцгород-2 и ЖК "Анкудиновский парк"
10 ноября 2025 14:02Нижегородская область укрепила лидерство в сфере обслуживания медоборудования
10 ноября 2025 13:29Нижегородскую компанию наказали за неправильное применение пестицидов
10 ноября 2025 12:25Рак выявили у пожилой нижегородки после случайного обследования
Общество

Парковку запретят на участке 3-й Ямской улицы с 1 декабря

10 ноября 2025 18:40 Общество
Парковку запретят на участке 3-й Ямской улицы с 1 декабря

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 1 декабря вводится ограничение на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы 3-й Ямской в районе пересечения с улицей Большой Перекрёстной. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

По ее данным, мера направлена на обеспечение свободного проезда транспорта и улучшение дорожной обстановки в этом районе.

Водителям рекомендуется заранее убрать автомобили из зоны действия ограничений. В противном случае машины будут эвакуированы. 

Ранее сообщалось, что с 13 ноября парковку запретят на улице Нартова в районе трамвайной остановки "Улица Медицинская", а с 14 ноября — на улице Цветочной, 1, где располагается разворотная площадка общественного транспорта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Парковки Транспортные ограничения
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
