Парковку запретят на участке 3-й Ямской улицы с 1 декабря Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 1 декабря вводится ограничение на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы 3-й Ямской в районе пересечения с улицей Большой Перекрёстной. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, мера направлена на обеспечение свободного проезда транспорта и улучшение дорожной обстановки в этом районе.

Водителям рекомендуется заранее убрать автомобили из зоны действия ограничений. В противном случае машины будут эвакуированы.

Ранее сообщалось, что с 13 ноября парковку запретят на улице Нартова в районе трамвайной остановки "Улица Медицинская", а с 14 ноября — на улице Цветочной, 1, где располагается разворотная площадка общественного транспорта.