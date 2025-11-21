Новые ограничения ввели на Ильинке из-за ремонта трамвайных путей

Схему движения транспорта временно изменили на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Причиной стала реконструкция трамвайных путей в районе пересечения с улицей Маслякова, сообщили в городской администрации.
С 24 ноября и до завершения строительства монолитных участков движение по улице Ильинской будет разрешено только в одном направлении — от улицы Максима Горького к улице Маслякова. В обратную сторону проезд будет закрыт.
Для объезда можно воспользоваться несколькими маршрутами: через улицы Малую Ямскую, Максима Горького и Ильинскую либо по Маслякова, площади Максима Горького и улице Новой.
Водителей просят быть особенно внимательными, не игнорировать дорожные знаки и заранее планировать маршрут.
Ранее сообщалось, что ограничения на парковку ввели в центре Нижнего Новгорода из-за уборки снега.
