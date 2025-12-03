Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
03 декабря 2025 14:16Нижегородской области выделили 14,8 млн рублей на племенное животноводство
03 декабря 2025 13:07Крупные банки станут "операционными системами" экономики будущего
03 декабря 2025 12:26За год нижегородцы потратили на антидепрессанты более 400 млн рублей
03 декабря 2025 11:32Инвестиции и новые подходы к управлению капиталом обсудили на форуме ВТБ "Россия зовёт!"
03 декабря 2025 10:58Стоимость патентов для мигрантов вырастет в Нижегородской области в 2026 году
03 декабря 2025 10:56Андрей Костин: снижение ключевой ставки ЦБ станет позитивным сигналом для фондового рынка
03 декабря 2025 09:56Стоимость ОСАГО может вырасти в Нижегородской области
02 декабря 2025 17:24Нижегородский кадровый центр приглашает граждан на декабрьские ярмарки вакансий
02 декабря 2025 17:10Дмитрий Пьянов из ВТБ представил пьесу про безумные качели рубля и возможный пакт ЦБ с властями
02 декабря 2025 17:02На 29% увеличится выработка у изготовителя трубопроводных систем благодаря федпроекту
Экономика

Нижегородской области выделили 14,8 млн рублей на племенное животноводство

03 декабря 2025 14:16 Экономика
Нижегородской области выделили 14,8 млн рублей на племенное животноводство

Нижегородская область получит 14,8 млн рублей из федерального бюджета на поддержку племенного животноводства. Информация об этом содержится в распоряжении правительства России № 3530-р, опубликованном 1 декабря 2025 года.

Финансирование будет направлено на развитие геномной селекции в животноводстве. Механизм софинансирования подобных расходов был утверждён в августе 2025 года.

Согласно установленным правилам, государственная субсидия может покрывать до 70% затрат, понесённых племенными хозяйствами. Средства предоставляются на основании соглашений между Министерством сельского хозяйства РФ и органами власти субъектов.

В общей сложности на поддержку племенного животноводства в 31 регионе будет направлено 264,5 млн рублей. Нижегородская область вошла в число регионов, получивших финансирование.

Напомним, что производство яиц и молока выросло в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что новый животноводческий комплекс торжественно открыли в Большеболдинском районе Нижегородской области.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животноводство Сельское хозяйство Субсидии
Поделиться:
Новости по теме
11 ноября 2025 20:00Нарушения выявили на нижегородских фермах при помощи дронов
07 мая 2025 11:42За год в Нижегородской области появилось 14 фермерских хозяйств
12 апреля 2025 10:10Известный канадец восхитился нижегородскими коровами
15 апреля 2024 17:42Роботизированная ферма на 130 голов открылась в Шарангском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных