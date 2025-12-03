Нижегородской области выделили 14,8 млн рублей на племенное животноводство Экономика

Нижегородская область получит 14,8 млн рублей из федерального бюджета на поддержку племенного животноводства. Информация об этом содержится в распоряжении правительства России № 3530-р, опубликованном 1 декабря 2025 года.

Финансирование будет направлено на развитие геномной селекции в животноводстве. Механизм софинансирования подобных расходов был утверждён в августе 2025 года.

Согласно установленным правилам, государственная субсидия может покрывать до 70% затрат, понесённых племенными хозяйствами. Средства предоставляются на основании соглашений между Министерством сельского хозяйства РФ и органами власти субъектов.

В общей сложности на поддержку племенного животноводства в 31 регионе будет направлено 264,5 млн рублей. Нижегородская область вошла в число регионов, получивших финансирование.

