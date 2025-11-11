Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Нарушения выявили на нижегородских фермах при помощи дронов

11 ноября 2025 20:00 Общество
При помощи беспилотников выявили нарушения на фермах Нижегородской области

Фото: управление Россельхознадзора

Специалисты управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл провели четыре выездных обследования животноводческих объектов с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила его пресс-служба. 

Инспекции прошли в начале ноября 2025 года и были направлены на усиление контроля за соблюдением ветеринарных норм и обеспечением биологической безопасности региона. 

В управлении отметили, что новый подход позволяет решать задачи, ранее труднодоступные для традиционного наземного контроля, включая дистанционную инвентаризацию поголовья и выявление несанкционированных мест захоронения отходов животноводства. Использование дронов также позволяет эффективно оценить условия содержания мелкого рогатого скота, санитарное состояние прилегающих территорий, а также выявить потенциальные нарушения без вмешательства в работу хозяйств. В ходе обследований специалисты провели аэрофотосъемку пастбищ, мест выгула животных и навозохранилищ, а также проверили соблюдение требований по утилизации биологических отходов.

По результатам мониторинга четырем хозяйствующим субъектам были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных ветеринарных требований.

Отметим, что БПЛА в регионе активно используются для проведения аэрофотосъемок для получения точных данных о границах земельных участков, мониторинга лесов и других отраслях. 

Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных