Происшествия

Нижегородскому вице-мэру Егорову продлили срок задержания на 72 часа

03 декабря 2025 18:12
Нижегородскому вице-мэру Егорову продлили срок задержания на 72 часа

Срок задержания вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова продлили на 72 часа, передает "Коммерсант-Приволжье". 

Предполагалось, что чиновнику, подозреваемому в получении значительной взятки, предъявят обвинение и изберут меру пресечения 3 декабря. Однако этого не произошло.

Московский райсуд посчитал нужным продлить срок задержания.

При этом следствие просит суд поместить Егорова под домашний арест. Просьба будет рассмотрена 5 декабря. 

