Нижегородскому вице-мэру Егорову продлили срок задержания на 72 часа Происшествия

Срок задержания вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова продлили на 72 часа, передает "Коммерсант-Приволжье".

Предполагалось, что чиновнику, подозреваемому в получении значительной взятки, предъявят обвинение и изберут меру пресечения 3 декабря. Однако этого не произошло.

Московский райсуд посчитал нужным продлить срок задержания.

При этом следствие просит суд поместить Егорова под домашний арест. Просьба будет рассмотрена 5 декабря.

