Нижегородскому вице-мэру Егорову продлили срок задержания на 72 часа

Срок задержания вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова продлили на 72 часа, передает "Коммерсант-Приволжье".
Предполагалось, что чиновнику, подозреваемому в получении значительной взятки, предъявят обвинение и изберут меру пресечения 3 декабря. Однако этого не произошло.
Московский райсуд посчитал нужным продлить срок задержания.
При этом следствие просит суд поместить Егорова под домашний арест. Просьба будет рассмотрена 5 декабря.
Посмотреть видео задержания первого заммэра можно тут.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+