Арестован замдиректора нижегородского Центра медицинской инспекции

Замдиректора ГКУ НО "Центр медицинской инспекции" заключен под стражу по обвинению в коррупции, сообщили в Нижегородском областном суде.
По версии следствия, с 2019 по 2025 год Азат Ахмадуллин в сговоре с другими лицами содействовал одной из компаний в победе на конкурсах по закупке медицинского оборудования. Услуги, как утверждается, оказывались за денежное вознаграждение.
28 ноября Московский райсуд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста. Он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 25 января 2026 года.
Напомним, 4 декабря Арзамасский горсуд вынесет приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву.
Сообщалось также, что аудитора и четырех сотрудников нижегородской контрольно-счетной палаты осудят за взятки.
