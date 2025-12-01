Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
01 декабря 2025 12:58Арестован замдиректора нижегородского Центра медицинской инспекции
01 декабря 2025 12:20Нижегородка отдала 400 000 рублей мошенникам, завернув деньги в полотенца
30 ноября 2025 21:33Нижегородскому экс-полицейскому дали условку за избиение задержанного
30 ноября 2025 16:00117 дел о фальшивых регистрациях фирм направили в нижегородские суды
30 ноября 2025 14:50Нижегородец потерял 80 000 рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе
30 ноября 2025 11:12Жуткое ДТП в Нижегородской области: погиб один человек, пострадали трое
30 ноября 2025 10:57"Капустная" миллиардерша выслушала приговор в Нижнем Новгороде
29 ноября 2025 18:00Бастрыкин заинтересовался нарушением прав многодетных в поселке Гидроторфе
29 ноября 2025 16:34Грузовик насмерть сбил женщину в Кстовском районе
29 ноября 2025 15:46Бастрыкин поручил проверить сообщения о насилии над детьми в детсаду Городца
Происшествия

Арестован замдиректора нижегородского Центра медицинской инспекции

01 декабря 2025 12:58 Происшествия
Арестован замдиректора нижегородского Центра медицинской инспекции

Фото: Нижегородский областной суд

Замдиректора ГКУ НО "Центр медицинской инспекции" заключен под стражу по обвинению в коррупции, сообщили в Нижегородском областном суде.

По версии следствия, с 2019 по 2025 год Азат Ахмадуллин в сговоре с другими лицами содействовал одной из компаний в победе на конкурсах по закупке медицинского оборудования. Услуги, как утверждается, оказывались за денежное вознаграждение.

28 ноября Московский райсуд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста. Он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 25 января 2026 года.

Напомним, 4 декабря Арзамасский горсуд вынесет приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву. 

Сообщалось также, что аудитора и четырех сотрудников нижегородской контрольно-счетной палаты осудят за взятки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Арест Взятки Уголовное дело
