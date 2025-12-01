Арестован замдиректора нижегородского Центра медицинской инспекции Происшествия

Фото: Нижегородский областной суд

Замдиректора ГКУ НО "Центр медицинской инспекции" заключен под стражу по обвинению в коррупции, сообщили в Нижегородском областном суде.

По версии следствия, с 2019 по 2025 год Азат Ахмадуллин в сговоре с другими лицами содействовал одной из компаний в победе на конкурсах по закупке медицинского оборудования. Услуги, как утверждается, оказывались за денежное вознаграждение.

28 ноября Московский райсуд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста. Он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 25 января 2026 года.

Напомним, 4 декабря Арзамасский горсуд вынесет приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву.

Сообщалось также, что аудитора и четырех сотрудников нижегородской контрольно-счетной палаты осудят за взятки.