Суд продлил арест нижегородскому бизнесмену Дзепе до 13 февраля Происшествия

Фото: Нижегородский районный суд

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородский областной суд оставил под стражей бывшего заместителя мэра Нижнего Новгорода и предпринимателя Дмитрия Дзепу до 13 февраля 2026 года включительно. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, Дзепа проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц, а также в легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, с конца 1990-х по 2010 год он входил в состав группы, которая заключала с мэрией контракты на ремонт и реконструкцию порядка 30 объектов. В перечень входили здания и земельные участки. Вместо выполнения работ, участники схемы, как утверждают следователи, оформляли фиктивные документы и незаконно присваивали муниципальное имущество.

Следствие полагает, что с 2003 по 2024 год похищенные активы были легализованы. Общий ущерб бюджету города оценивается в 201 миллион рублей.

Кроме того, следователи считают, что Дзепа использовал служебные сведения о ликвидном имуществе, чтобы организовать преднамеренное банкротство подконтрольных ему компаний. После этого активы продолжали использоваться для получения прибыли.

Предприниматель был задержан 21 ноября 2024 года. В июне 2025-го по требованию прокуратуры с него взыскали более 800 миллионов рублей. Осенью арбитражный суд признал Дзепу банкротом.