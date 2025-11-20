Экс-заммэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана этапируют в Москву Происшествия

Фото: скриншот видео областного суда

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Экс-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана этапируют в Москву после продления меры пресечения. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе облсуда, Приокский районный суд продлил ему меру пресечения до 24 февраля 2026 года включительно.

"Уголовное дело расследует СК России. Илья Штокман будет этапирован в Москву", - сообщили редакции.

Напомним, Штокмана задержали в Сочи в сентябре 2025 года. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 24 ноября.

По версии следствия, находясь на руководящей должности в городской администрации, Штокман получил 55 миллионов рублей за содействие строительной компании. Речь идёт о помощи в получении муниципальных контрактов без проведения конкурсов, а также о покровительстве и контроле за их реализацией.



Илья Штокман занял пост вице-мэра Нижнего Новгорода в 2020 году. В сентябре 2022 года он добровольно отправился участвовать в СВО. В августе 2025 года чиновник неожиданно уволился.