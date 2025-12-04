Нижегородцев просят высказаться о судьбе маршрутов №31 и Э-31

Фото:
Жители Приокского района Нижнего Новгорода обратились в региональное министерство транспорта с просьбой изменить номер автобусного маршрута №31 или электробуса №Э-31 из-за совпадения номеров, которое вызывает путаницу у пассажиров.
Оба маршрута следуют от остановки "Автостанция Щербинки" и совпадают на протяжении одиннадцати остановок. Из-за одинаковых номеров пассажиры часто садятся не на тот транспорт, что вызывает неудобства и задержки.
В ответ на обращение минтранс организовал общественный опрос на платформе обратной связи. Жителям предлагают проголосовать: следует ли изменить номера маршрутов или оставить всё как есть.
Для участия в голосовании необходимо авторизоваться через портал "Госуслуг". Опрос будет открыт до 25 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что в автобусах Нижнего Новгорода в ноябре оштрафовали 261 безбилетника.
