Четыре нижегородских автобусных маршрута изменились с 1 декабря

С 1 декабря в Нижнем Новгороде изменено движение автобуса № 47. Теперь он делает остановку у 10-го квартала жилого комплекса "Кузнечиха Город" (ранее "Новая Кузнечиха").
Теперь автобус курсирует по проспекту Героев Донбасса. Остальная часть маршрута осталась без изменений: транспорт продолжает следовать от ЖК "Академический" через улицы Бринского и Генерала Ивлиева.
При этом расписание движения не меняется, благодаря сокращению времени межрейсового отстоя. Кроме того, с 1 января 2026 года на этот маршрут планируют выпустить автобусы среднего класса, чтобы повысить уровень комфорта для пассажиров.
Также откорректированы маршруты автобусов № 509, 509а и 509б, курсирующих между ТПУ "Канавинский" и автостанцией в Городце. На территории Борского округа трасса движения стала короче — теперь транспорт не заезжает в поселок Неклюдово. Такое изменение призвано сократить время в пути для жителей Городецкого района, следующих в Нижний Новгород.
Ранее мы подробно рассказывали о транспортных изменениях в Нижнем Новгороде, которые произойдут с января 2026 года.
Напомним также, что в ночь на 2 декабря должна была открыться временная дорога на улице Родионова.
