Общество

Четыре нижегородских автобусных маршрута изменились с 1 декабря

02 декабря 2025 08:30 Общество
Четыре нижегородских автобусных маршрута изменились с 1 декабря

С 1 декабря в Нижнем Новгороде изменено движение автобуса № 47. Теперь он делает остановку у 10-го квартала жилого комплекса "Кузнечиха Город" (ранее "Новая Кузнечиха"). 

Теперь автобус курсирует по проспекту Героев Донбасса. Остальная часть маршрута осталась без изменений: транспорт продолжает следовать от ЖК "Академический" через улицы Бринского и Генерала Ивлиева.

При этом расписание движения не меняется, благодаря сокращению времени межрейсового отстоя. Кроме того, с 1 января 2026 года на этот маршрут планируют выпустить автобусы среднего класса, чтобы повысить уровень комфорта для пассажиров.

Также откорректированы маршруты автобусов № 509, 509а и 509б, курсирующих между ТПУ "Канавинский" и автостанцией в Городце. На территории Борского округа трасса движения стала короче — теперь транспорт не заезжает в поселок Неклюдово. Такое изменение призвано сократить время в пути для жителей Городецкого района, следующих в Нижний Новгород.

Ранее мы подробно рассказывали о транспортных изменениях в Нижнем Новгороде, которые произойдут с января 2026 года. 

Напомним также, что в ночь на 2 декабря должна была открыться временная дорога на улице Родионова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

автобусы Общественный транспорт ЦРТС
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных