375 остановок оборудовали в Нижегородской области за два года

В Нижегородской области за два года оборудовали 375 новых остановочных пунктов. Работы велись с 2024 по 2025 год на региональных дорогах, общая сумма вложений составила 270 миллионов рублей.
Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона, в 2024 году строительство велось в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а в 2025-м — уже в рамках нового проекта "Инфраструктура для жизни".
Сейчас в проработке находится план установки новых остановок на 2026 год. Он проходит процедуру согласования.
В ведомстве отметили, что регион готовит внедрение новых требований ГОСТ, разрабатываемых по инициативе Минтранса России, которые направлены на повышение безопасности и удобства остановок.
В частности, планируется утвердить типовые схемы размещения павильонов и посадочных площадок. Также в правилах будет четко указано, на каких участках дорог допустимо строительство остановок — с учетом параметров движения, освещенности и видимости.
Это позволит избежать ситуаций, когда остановочные пункты размещаются в небезопасных или труднодоступных местах. Уточненные требования ускорят проектирование и реализацию дорожных проектов.
"Новые нормы ГОСТа исключат неоднозначные трактовки, ускорят проектную работу и обеспечат единый стандарт качества. Учитывая, что регион уже активно занимается модернизацией остановок, переход к новым правилам пройдет без затруднений", — подчеркнул директор ГКУ НО "ГУАД" Леонид Самухин.
Он добавил, что создание безопасной дорожной среды — это комплексная задача, включающая установку освещения, светофоров, пешеходных переходов, нанесение разметки и монтаж барьерных ограждений. Качественные остановки, подчеркнул руководитель ГУАД, являются важным элементом такой системы.
Проект новых требований ГОСТ уже размещен на официальном сайте РосдорНИИ, где нижегородцы могут ознакомиться с документом и принять участие в его обсуждении.
