375 остановок оборудовали в Нижегородской области за два года Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за два года оборудовали 375 новых остановочных пунктов. Работы велись с 2024 по 2025 год на региональных дорогах, общая сумма вложений составила 270 миллионов рублей.

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона, в 2024 году строительство велось в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а в 2025-м — уже в рамках нового проекта "Инфраструктура для жизни".

Сейчас в проработке находится план установки новых остановок на 2026 год. Он проходит процедуру согласования.

В ведомстве отметили, что регион готовит внедрение новых требований ГОСТ, разрабатываемых по инициативе Минтранса России, которые направлены на повышение безопасности и удобства остановок.

В частности, планируется утвердить типовые схемы размещения павильонов и посадочных площадок. Также в правилах будет четко указано, на каких участках дорог допустимо строительство остановок — с учетом параметров движения, освещенности и видимости.

Это позволит избежать ситуаций, когда остановочные пункты размещаются в небезопасных или труднодоступных местах. Уточненные требования ускорят проектирование и реализацию дорожных проектов.

"Новые нормы ГОСТа исключат неоднозначные трактовки, ускорят проектную работу и обеспечат единый стандарт качества. Учитывая, что регион уже активно занимается модернизацией остановок, переход к новым правилам пройдет без затруднений", — подчеркнул директор ГКУ НО "ГУАД" Леонид Самухин.

Он добавил, что создание безопасной дорожной среды — это комплексная задача, включающая установку освещения, светофоров, пешеходных переходов, нанесение разметки и монтаж барьерных ограждений. Качественные остановки, подчеркнул руководитель ГУАД, являются важным элементом такой системы.

Проект новых требований ГОСТ уже размещен на официальном сайте РосдорНИИ, где нижегородцы могут ознакомиться с документом и принять участие в его обсуждении.

Напомним, что в Нижнем Новгороде установили пять "умных остановок" в районе Автозаводского универмага.

Сообщалось также, что в Нижегородской области появятся два новых автобусных маршрута.