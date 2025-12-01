Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Экономика
01 декабря 2025 18:47Нижний Новгород занял 12-е место по стоимости проезда в стране
01 декабря 2025 17:28Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми — Андрей Костин
01 декабря 2025 16:50Нижегородский кадровый центр приглашает граждан на мероприятия в рамках Декады инвалидов
01 декабря 2025 16:44Нижегородские производители и торговые организации приглашаются на бесплатное обучение по маркировке товаров
01 декабря 2025 16:20Нижегородские ИТ-специалисты оформили более 2,5 тысячи льготных ипотек
01 декабря 2025 16:05Объявлен новый конкурс на расширение Р-158 в Дальнеконстантиновском округе
01 декабря 2025 14:46Бывший автозавод Volkswagen планируют перезапустить в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 14:44Крупные банки России повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса
01 декабря 2025 14:10Оборот нижегородских ИТ-компаний достиг 60 млрд рублей в 2025 году
01 декабря 2025 13:30Нижегородских чиновников начнут премировать за сообщения о коррупции
Экономика

Нижний Новгород занял 12-е место по стоимости проезда в стране

01 декабря 2025 18:47 Экономика
Нижний Новгород занял 12-е место по стоимости проезда в стране

Фото: Александр Воложанин

Нижний Новгород занял 12-е место в рейтинге стоимости проезда на общественном транспорте среди 20 крупных городов страны.

Напомним, с 1 ноября стоимость одной поездки в нижегородском транспорте составляет 40 рублей. По данным исследования сервиса 2ГИС, столько же платят жители Волгограда, Воронежа, Тюмени, Перми и Новосибирска.

В эту же ценовую категорию попали Екатеринбург, Тольятти, Казань, Омск и Красноярск. Там билет на транспорт стоит от 42 до 46 рублей.

А вот самые высокие цены на проезд — в Санкт-Петербурге. В среднем одна поездка здесь обходится в 82 рубля. Самое дорогое — метро: 86 рублей. Автобусы, трамваи и троллейбусы чуть дешевле — по 80 рублей. На втором месте по стоимости — Москва. Там действует единый тариф: 74 рубля за любую поездку, независимо от вида транспорта.

Третью строчку рейтинга делят Краснодар и Челябинск. В этих городах средняя цена поездки составляет 51 и 50 рублей соответственно.

Противоположную часть списка возглавляет Махачкала. Здесь средняя цена проезда — 26 рублей. Самый доступный транспорт — троллейбус (20 рублей), автобус стоит 27 рублей, а маршрутка — 32.

Также ниже 40 рублей проезд обходится жителям Саратова, Ростова-на-Дону, Уфы и Самары.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года оплата проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода будет осуществляться только безналичным путем.

