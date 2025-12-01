Нижний Новгород занял 12-е место по стоимости проезда в стране Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижний Новгород занял 12-е место в рейтинге стоимости проезда на общественном транспорте среди 20 крупных городов страны.

Напомним, с 1 ноября стоимость одной поездки в нижегородском транспорте составляет 40 рублей. По данным исследования сервиса 2ГИС, столько же платят жители Волгограда, Воронежа, Тюмени, Перми и Новосибирска.

В эту же ценовую категорию попали Екатеринбург, Тольятти, Казань, Омск и Красноярск. Там билет на транспорт стоит от 42 до 46 рублей.

А вот самые высокие цены на проезд — в Санкт-Петербурге. В среднем одна поездка здесь обходится в 82 рубля. Самое дорогое — метро: 86 рублей. Автобусы, трамваи и троллейбусы чуть дешевле — по 80 рублей. На втором месте по стоимости — Москва. Там действует единый тариф: 74 рубля за любую поездку, независимо от вида транспорта.

Третью строчку рейтинга делят Краснодар и Челябинск. В этих городах средняя цена поездки составляет 51 и 50 рублей соответственно.

Противоположную часть списка возглавляет Махачкала. Здесь средняя цена проезда — 26 рублей. Самый доступный транспорт — троллейбус (20 рублей), автобус стоит 27 рублей, а маршрутка — 32.

Также ниже 40 рублей проезд обходится жителям Саратова, Ростова-на-Дону, Уфы и Самары.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года оплата проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода будет осуществляться только безналичным путем.