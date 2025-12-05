Новый памятник хотят установить на Покровке в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде обсудили установку памятника Дмитрию Замятнину — выдающемуся государственному деятелю и уроженцу Нижегородской губернии. Монумент предложено разместить на одной из центральных улиц города — Большой Покровской.

Вопрос был рассмотрен на заседании комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий при городской Думе. Инициатива поступила от регионального управления Министерства юстиции России.

Дмитрий Замятнин занимал пост министра юстиции Российской империи и сыграл ключевую роль в проведении судебной реформы, которая легла в основу современной правовой системы страны.

В качестве возможной локации для памятника рассматривается территория напротив Дома культуры имени Свердлова. Исторически именно на этом месте в дореволюционные времена располагалось здание Дворянского собрания.

Члены комитета положительно отнеслись к предложению и выразили готовность поддержать проект установки памятника.

