Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 октября 2025 10:58Нижегородские депутаты предложили оцифровать все городские памятники
14 октября 2025 10:41Кто умеет обращаться с деньгами в русской классике, а кто — нет
13 октября 2025 17:33Закончились съемки фильма "Бо-Бо" с сыном Евгения Цыганова
13 октября 2025 16:47Нижегородская область будет субсидировать отделение Союза писателей
13 октября 2025 14:14Звания для артистов и деятелей культуры утвердят в Нижегородской области
11 октября 2025 08:00"Русская Венера" вернулась в Нижний Новгород
10 октября 2025 20:00Памятник художнику Гусеву установили в нижегородском сквере
10 октября 2025 16:26Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа
10 октября 2025 16:22Владимир Мединский открыл Первую нижегородскую книжную ярмарку
10 октября 2025 14:14Фотовыставка о трагедии мирных жителей Донбасса открылась в ЗСНО
Культура и отдых

Нижегородские депутаты предложили оцифровать все городские памятники

14 октября 2025 10:58 Культура и отдых
Нижегородские депутаты предложили оцифровать все городские памятники

Фото: Александр Воложанин

Депутаты нижегородской думы предложили оцифровать все городские памятники и монументы. С такой инициативой на комиссии по экономике 13 октября выступил коммунист Николай Сатаев.

Поводом для предложения стал доклад директора департамента туризма Александра Симагина о текущем положении дел в отрасли. По его словам, в 2025 году ожидается рост туристического потока в Нижний Новгород на 10%. Он также рассказал, что департамент туризма активно развивает цифровые сервисы. В городе функционирует VR-гид, доступный как для туристов, так и для школ. 

По словам Симагина, цифровые технологии позволяют гибко реагировать на запросы гостей города. С помощью big data от мобильных операторов власти отслеживают популярные маршруты и интересы туристов. Кроме того, VR-контент о Нижнем Новгороде уже используется в школах Бухары, Сухума и в будущем появится в школах Минска.

Однако, как подчеркнул депутат Сатаев, в виртуальных программах отсутствует информация о ряде памятников, особенно новых. Он напомнил, что ранее был установлен бюст Омари Шарадзе, но никаких данных о нем в цифровом пространстве нет. Также он выразил недоумение по поводу отсутствия официального открытия бюста народному художнику Павлу Гусеву, на который было потрачено 2 млн рублей.

Председатель комиссии Сергей Пляскин поддержал инициативу, подчеркнув важность создания виртуального маршрута по памятным местам, связанным с выдающимися нижегородцами. Депутат Евгений Костин предложил закрепить обязательную цифровую регистрацию памятников на законодательном уровне, чтобы новые объекты автоматически отображались на цифровых картах.

По итогам заседания комиссия решила подготовить инициативу об обязательной оцифровке памятников, а департамент туризма — проработать технические и организационные аспекты. К обсуждению темы депутаты вернутся на выездном совещании.

Ранее сообщалось, что памятник Георгию Гречко вернули к Нижегородскому планетарию. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Памятники
Поделиться:
Новости по теме
04 августа 2025 13:00Интерактивный памятник Ивану Кулибину установили в Нижнем Новгороде
30 июля 2025 13:20Вопрос об установке памятника Сталину в Нижнем Новгороде снова отложили
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных