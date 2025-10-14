Нижегородские депутаты предложили оцифровать все городские памятники Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Депутаты нижегородской думы предложили оцифровать все городские памятники и монументы. С такой инициативой на комиссии по экономике 13 октября выступил коммунист Николай Сатаев.

Поводом для предложения стал доклад директора департамента туризма Александра Симагина о текущем положении дел в отрасли. По его словам, в 2025 году ожидается рост туристического потока в Нижний Новгород на 10%. Он также рассказал, что департамент туризма активно развивает цифровые сервисы. В городе функционирует VR-гид, доступный как для туристов, так и для школ.

По словам Симагина, цифровые технологии позволяют гибко реагировать на запросы гостей города. С помощью big data от мобильных операторов власти отслеживают популярные маршруты и интересы туристов. Кроме того, VR-контент о Нижнем Новгороде уже используется в школах Бухары, Сухума и в будущем появится в школах Минска.

Однако, как подчеркнул депутат Сатаев, в виртуальных программах отсутствует информация о ряде памятников, особенно новых. Он напомнил, что ранее был установлен бюст Омари Шарадзе, но никаких данных о нем в цифровом пространстве нет. Также он выразил недоумение по поводу отсутствия официального открытия бюста народному художнику Павлу Гусеву, на который было потрачено 2 млн рублей.

Председатель комиссии Сергей Пляскин поддержал инициативу, подчеркнув важность создания виртуального маршрута по памятным местам, связанным с выдающимися нижегородцами. Депутат Евгений Костин предложил закрепить обязательную цифровую регистрацию памятников на законодательном уровне, чтобы новые объекты автоматически отображались на цифровых картах.

По итогам заседания комиссия решила подготовить инициативу об обязательной оцифровке памятников, а департамент туризма — проработать технические и организационные аспекты. К обсуждению темы депутаты вернутся на выездном совещании.

