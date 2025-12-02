Модель воздушного шара Монгольфье установили в Нижегородском планетарии Общество

В экспозиции планетария имени Г. Гречко в Нижнем Новгороде появился уникальный экспонат — точная модель первого в истории воздушного шара, созданного братьями Монгольфье (0+). Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

Макет, выполненный в масштабе 1:20, был создан нижегородскими мастерами и не имеет аналогов среди российских планетариев. Основой для его изготовления послужила старинная французская гравюра XVIII века, опубликованная в одном из научных журналов того времени. Изображение содержало технические характеристики шара, включая его вес, размеры, а также свидетельства очевидцев запуска, что позволило добиться высокой степени исторической достоверности.

По словам директора планетария Галины Муромцевой, появление этой модели имеет особое значение для учреждения.

"Появление такого экспоната для нас особенно значимо. Шар братьев Монгольфье олицетворяет смелость человеческой мысли, безграничное стремление к мечте и триумф над гравитацией. Теперь посетители, осматривая нашу экспозицию, смогут увидеть весь путь человечества к звёздам: от первых попыток подняться в воздух до покорения космоса!" — подчеркнула она.

Модель воздушного шара уже заняла своё место во втором зале постоянной экспозиции. Она открыта для посещения в рамках обзорных экскурсий, а также доступна для самостоятельного изучения.

