Мемориальный комплекс построят на острове смерти под Нижним Новгородом

30 ноября 2025 13:03 Общество
На Мочальном острове, который находится на борской стороне Волги (напротив Чкаловской лестницы), планируется создать мемориальный комплекс. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на представителей Нижегородской епархии.

Трагические события произошли здесь в 1918 году — на острове были расстреляны более сорока человек, среди которых находились монахи. Их тела после казни сбросили в воды Волги. В память о жертвах на месте расправы сначала установили деревянный крест, а позднее — каменный. Это произошло уже после распада Советского Союза.

Идея создания полноценного мемориального комплекса под названием "Нижегородская Голгофа" обсуждается с 2017 года. Тогда была предложена первая концепция, включающая строительство часовни, причала, парковочной зоны и прокладку дороги к острову.

Несмотря на то, что окончательное решение по проекту пока не принято, в епархии подчеркивают: инициатива не утратила актуальности, и работа над ней продолжается. Конкретные сроки реализации не называются.

Ранее стало известно о планах властей установить в акватории Стрелки памятник идее русской Свободы. Объявлен конкурс на проект памятника. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных