Монумент русской свободы хотят установить на Стрелке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на исторической территории Стрелки планируют установить памятник, символизирующий русскую свободу. Об этом сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

Сегодня в Москве официально стартует открытый творческий конкурс (18+), в рамках которого архитекторы и художники смогут предложить свои идеи для будущего монумента. Цель конкурса — найти наиболее выразительное архитектурное и художественное решение, которое воплотит замысел памятника.

Отмечается, что место установки выбрано не случайно — это нижегородская Стрелка, территория бывшего речного порта, открытая для свободного посещения в 2021 году в рамках празднования 800-летия города. 

По словам представителей РВИО, сегодня Стрелка находится в процессе формирования новой идентичности. Эксперты подчеркивают, что здесь историческая память и культурное наследие соседствуют с идеей создания комфортной городской среды для жизни и отдыха.

Вдохновением для будущего памятника может стать образ Козьмы Минина — одного из символов народного единения и самоотверженного служения Родине. Его фигура рассматривается как возможная основа художественного образа монумента, добавили в РВИО.

Ранее сообщалось, что памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установят в Сарове.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных