Малышка-як родилась в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

Фото:
В нижегородском зоопарке "Лимпопо" снова пополнение. У пары яков Леры и Гамлета появилась малышка. Для Леры это не первые роды, поэтому всё прошло спокойно, без неожиданностей.
Чтобы будущая мама чувствовала себя в безопасности, Гамлета заранее переселили в другой вольер из-за его характера. После рождения телёнок быстро поднялся на ноги и сразу начал кормиться.
Сейчас мама и новорождённая находятся в уединении. Гамлет пока наблюдает за дочкой через ограждение. По словам директора зоопарка Владимира Герасичкина, малышка уже хочет с ним увидеться: она подбегает к решётке, обнюхивает и даже тянется к нему мордочкой.
"Судя по тому, как крошка активно скачет по вольеру и стремится познакомиться с папой поближе, характером она пойдет в отца", - отметил он.
Внешне телёнок тоже весь в отца. Если Лера — тёмная як с белой чёлкой, то Гамлет выделяется контрастной черно-белой шерстью и светлой мордой с тёмными отметинами у глаз. Именно такой окрас передался и малышке.
Ранее сообщалось, что белки Финлайсона и пара черных лебедей поселились в зоопарке "Лимпопо".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+