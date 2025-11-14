ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Общество

Малышка-як родилась в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

14 ноября 2025 18:45 Общество
Малышка-як родилась в нижегородском зоопарке Лимпопо

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" снова пополнение. У пары яков Леры и Гамлета появилась малышка. Для Леры это не первые роды, поэтому всё прошло спокойно, без неожиданностей.

Чтобы будущая мама чувствовала себя в безопасности, Гамлета заранее переселили в другой вольер из-за его характера. После рождения телёнок быстро поднялся на ноги и сразу начал кормиться.

Сейчас мама и новорождённая находятся в уединении. Гамлет пока наблюдает за дочкой через ограждение. По словам директора зоопарка Владимира Герасичкина, малышка уже хочет с ним увидеться: она подбегает к решётке, обнюхивает и даже тянется к нему мордочкой.

"Судя по тому, как крошка активно скачет по вольеру и стремится познакомиться с папой поближе, характером она пойдет в отца", - отметил он.

Внешне телёнок тоже весь в отца. Если Лера — тёмная як с белой чёлкой, то Гамлет выделяется контрастной черно-белой шерстью и светлой мордой с тёмными отметинами у глаз. Именно такой окрас передался и малышке.

Ранее сообщалось, что белки Финлайсона и пара черных лебедей поселились в зоопарке "Лимпопо".

Теги:
Животные Зоопарк Рождаемость
