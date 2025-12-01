Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Самые большие в мире кенгуру поселились в нижегородском зоопарке

01 декабря 2025 12:41 Общество
Самые большие в мире кенгуру поселились в нижегородском зоопарке

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде появились новые обитатели — два представителя самого крупного вида сумчатых на планете. Это большие рыжие кенгуру, считающиеся крупнейшими млекопитающими Австралии.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, новыми жильцами два самца, которые являются братьями. Старшему из них чуть больше года, младшему — девять месяцев. Несмотря на юный возраст, в будущем оба могут вырасти до внушительных размеров: взрослые самцы достигают двух метров в высоту и могут весить до 90 килограммов.

"Можно сказать, что поселившиеся у нас кенгуру — пока еще дети. Но учитывая, что самцы продолжают расти даже после наступления половой зрелости, мы уверены, что наши новоселы станут самыми крупными в России", - отметил директор зоопарка Владимир Герасичкин.

Кроме больших рыжих кенгуру, на территории "Лимпопо" можно также увидеть других представителей семейства — больших серых кенгуру, которые уступают по размеру лишь рыжим сородичам, а также кенгуру Беннетта. Все они обитают на второй площадке зоопарка.

Ранее стало известно, что редкая трубкозубиха по имени Хиба, родившаяся в нижегородском "Лимпопо", переехала в зоопарк Крыма.

Также сообщалось, что детеныш яка родился в нижегородском зоопарке.

