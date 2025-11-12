Белки Финлайсона и черные лебеди поселились в нижегородском зоопарке

Фото:
В нижегородском зоопарке "Лимпопо" появились новые обитатели — белки Финлайсона и пара черных лебедей по кличке Бриллиант и Жемчужина. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Пушистые гости прибыли на нижегородскую землю совсем недавно и поначалу находились в карантинной зоне, поэтому были недоступны для посещения. Сейчас белки переехали в просторный вольер, ставший частью беличьего городка на второй территории зоопарка.
Для новых обитателей созданы комфортные условия, максимально приближенные к природной среде. Вольер оснащен системой регулировки температуры и влажности, что особенно важно, учитывая, что родина белок Финлайсона — страны Юго-Восточной Азии. Внутри размещены деревянные конструкции и домики с дуплами, где в будущем белки смогут выращивать потомство.
По соседству с белками обустроен новый вольер для черных лебедей. Для пары пернатых создан теплый дом с регулируемым микроклиматом и искусственным водоемом. Несмотря на наличие комфортного укрытия, Бриллиант и Жемчужина предпочитают проводить время на улице, наслаждаясь осенней погодой.
Напомним, "Лимпопо" перешел на зимний режим работы с 10 ноября.
Ранее сообщалось, что малыши родились у ланей, капуцинов и гуанако в нижегородском зоопарке.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+