Общество

Белки Финлайсона и черные лебеди поселились в нижегородском зоопарке

12 ноября 2025 10:58
Белки Финлайсона и черные лебеди поселились в нижегородском зоопарке

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" появились новые обитатели — белки Финлайсона и пара черных лебедей по кличке Бриллиант и Жемчужина. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Пушистые гости прибыли на нижегородскую землю совсем недавно и поначалу находились в карантинной зоне, поэтому были недоступны для посещения. Сейчас белки переехали в просторный вольер, ставший частью беличьего городка на второй территории зоопарка.

Для новых обитателей созданы комфортные условия, максимально приближенные к природной среде. Вольер оснащен системой регулировки температуры и влажности, что особенно важно, учитывая, что родина белок Финлайсона — страны Юго-Восточной Азии. Внутри размещены деревянные конструкции и домики с дуплами, где в будущем белки смогут выращивать потомство.

По соседству с белками обустроен новый вольер для черных лебедей. Для пары пернатых создан теплый дом с регулируемым микроклиматом и искусственным водоемом. Несмотря на наличие комфортного укрытия, Бриллиант и Жемчужина предпочитают проводить время на улице, наслаждаясь осенней погодой.

Напомним, "Лимпопо" перешел на зимний режим работы с 10 ноября.

Ранее сообщалось, что малыши родились у ланей, капуцинов и гуанако в нижегородском зоопарке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

