Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2025 19:193,6 тысячи деревьев высадили в Нижнем Новгороде взамен вырубленных
09 декабря 2025 19:00Путевки в Краснодар закупят для пострадавших на производстве нижегородцев
09 декабря 2025 18:30Перевозчика на автобусный маршрут №83 ищут в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 18:09Бесплатный Wi-Fi появился на парковке у Московского вокзала
09 декабря 2025 18:00Мошенники используют новую схему, жертвами которой становятся таксисты и курьеры
09 декабря 2025 17:55Люлин: цифровизация должна упрощать работу на земле, а не создавать проблемы для аграриев
09 декабря 2025 17:34Победителей конкурса тематических рисунков наградили в День борьбы с коррупцией в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 17:00Владельца мусорного полигона в Сергаче оштрафовали на 800 000 рублей
09 декабря 2025 16:46Проект КРТ с детсадом и парковками утвердили в Сарове
09 декабря 2025 16:17Участникам СВО продлили на год право на кредитные каникулы
Общество

3,6 тысячи деревьев высадили в Нижнем Новгороде взамен вырубленных

09 декабря 2025 19:19 Общество
3,6 тысячи деревьев высадили в Нижнем Новгороде взамен вырубленных

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде за 11 месяцев 2025 года в рамках компенсационного озеленения высажено 3 665 деревьев, 748 кустарников и 73 тысячи квадратных метров газонов. Об этом сообщил директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов" Алексей Сидельник на заседании постоянной комиссии думы по экологии, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, объемы высадки деревьев и кустарников по сравнению с 2024 годом выросли на 59%, а относительно 2023 года — в 2,1 раза. Площадь новых газонов увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом и в 5,5 раза — по сравнению с 2023-м.

Также в 2025 году была проведена проверка приживаемости зеленых насаждений, высаженных в 2024 году. Результаты показали, что приживаемость деревьев и кустарников составила 97%, газонов — 100%. Засохшие саженцы были заменены осенью текущего года.

Алексей Сидельник добавил, что в денежной форме в бюджет города в рамках компенсационного озеленения поступило более 283 млн рублей —меньше чем в предыдущие годы. Это связано, в том числе, с ростом объемов озеленения в натуральной форме.

Ранее сообщалось, что у маньчжурского ореха в центре Нижнего Новгорода появилась охранная зона. Дерево является памятником природы регионального значения. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Деревья Экология
Поделиться:
Новости по теме
05 сентября 2025 09:171,3 тысячи га леса восстановят в Нижегородской области в 2025 году
22 апреля 2025 14:59Опубликованы фото цветущей сакуры в Нижнем Новгороде
01 апреля 2025 16:04Старейший дуб Нижнего Новгорода признали безопасным после обследования
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных