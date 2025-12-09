3,6 тысячи деревьев высадили в Нижнем Новгороде взамен вырубленных Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде за 11 месяцев 2025 года в рамках компенсационного озеленения высажено 3 665 деревьев, 748 кустарников и 73 тысячи квадратных метров газонов. Об этом сообщил директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов" Алексей Сидельник на заседании постоянной комиссии думы по экологии, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, объемы высадки деревьев и кустарников по сравнению с 2024 годом выросли на 59%, а относительно 2023 года — в 2,1 раза. Площадь новых газонов увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом и в 5,5 раза — по сравнению с 2023-м.

Также в 2025 году была проведена проверка приживаемости зеленых насаждений, высаженных в 2024 году. Результаты показали, что приживаемость деревьев и кустарников составила 97%, газонов — 100%. Засохшие саженцы были заменены осенью текущего года.

Алексей Сидельник добавил, что в денежной форме в бюджет города в рамках компенсационного озеленения поступило более 283 млн рублей —меньше чем в предыдущие годы. Это связано, в том числе, с ростом объемов озеленения в натуральной форме.

