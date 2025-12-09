Проект КРТ с детсадом и парковками утвердили в Сарове Общество

Фото: ООО "ГражданИнвестПроект"

В Сарове Нижегородской области согласовали проект комплексного развития территории в границах улиц Менделеева, Кутузова и Озерной. Решение утвердило региональное министерство градостроительной деятельности и развития агломераций.

Проект предусматривает поэтапное развитие жилой застройки. Документацию подготовила компания ООО "ГражданИнвестПроект" по заказу ООО Специализированный застройщик "ННДК-7", который ранее выиграл торги на реализацию КРТ в этом районе.

На указанной территории планируется возведение многоквартирных домов высотой от пяти до восьми этажей. В зданиях разместят встроенные помещения общественного назначения и оборудуют подземные парковки на 215 автомобилей.

Также инвестор построит детский сад на 125 мест, проведёт модернизацию инженерных коммуникаций и обустроит улично-дорожную сеть.

Отдельное внимание уделят переселению жителей из ветхого жилья. Квартиры в новых домах получат 38 семей, ранее проживавших в 11 аварийных зданиях. Все расходы на улучшение жилищных условий понесет застройщик.

Реализация проекта рассчитана на десять лет. Следующим шагом станет проектирование объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной градостроительной документацией.

В нижегородском минграде также отметили, что Саров стал первым закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) в стране, где запущен механизм комплексного развития территории.

