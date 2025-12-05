Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Нижегородский минград одобрил облик новой высотки на улице Правды

Фото: ООО "ТверьУниверсалПроект"

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурный проект нового жилого дома, который появится в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Объект будет построен в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева.

Проект предусматривает возведение многосекционного здания переменной этажности — от 9 до 15 этажей. Всего предусмотрено пять секций. В подземной части дома разместится автостоянка на 121 машину, а также технические помещения и кладовые.

Первый этаж жилого комплекса отведут под коммерческие помещения. Здесь планируется открытие магазинов и других объектов общественного назначения, что сделает инфраструктуру более удобной для будущих жильцов.

Фасады здания выполнят в едином архитектурном стиле с использованием гармоничной цветовой гаммы. В отделке будут применяться штукатурка и клинкерная плитка — материалы, сочетающие эстетичность и долговечность.

Напомним, договор о реализации КРТ на этой территории был заключён еще летом 2023 года. 

Также сообщалось, что на соседней территории в границах улиц Октябрьской революции, Июльских Дней и Чонгарской построят школу на 730 учеников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

