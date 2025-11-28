Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Девелопер из Краснодара получил второй участок под КРТ в Новинках

28 ноября 2025 14:04 Общество
Девелопер из Краснодара получил второй участок под КРТ в Новинках

Фото: минград Нижегородской области

В Нижегородской области завершен электронный конкурс на заключение соглашения о комплексном развитии незастроенной территории в районе поселка Новинки. Речь о втором лоте, сообщили в региональном минграде.

Согласно предоставленной информации, на участие в торгах заявились две компании.

Победителем стало ООО "Специализированный застройщик "Спортивная деревня 1"", входящее в состав краснодарской группы компаний "Девелопмент ЮГ". Компания выразила готовность инвестировать в проект 105,7 млрд рублей. Согласно условиям соглашения, девелопер передаст в собственность региона 3,51% от общей площади жилых и коммерческих объектов — это около 15 тысяч кв. метров недвижимости.

В рамках реализации проекта инвестор также берет на себя обязательства по строительству школы на 1850 учеников и двух детских садов вместимостью по 260 мест. Кроме того, все объекты будут соответствовать принципам стандарта "Умный город" и подключены к автоматизированной платформе "Безопасный город".

В течение месяца после подписания договора в региональный бюджет поступит единовременный платеж в размере 150 млн рублей.

Планируется, что на участке площадью 46,6 га появится более 460 тысяч кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Здесь будет создан новый городской квартал, рассчитанный на 14,7 тысячи жителей. Застройка предполагает создание комфортной городской среды с пространствами для отдыха и активного образа жизни.

В южной части Нижнего Новгорода строительные работы уже активно ведутся. В 2024 году стартовала реализация первого лота: соглашение о КРТ в районе Новинок заключили АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству"" и ООО "Спецзастройщик "Спика"", входящее в состав группы Glorax.

В соседней деревне Ольгино дочерняя структура "Дирекции по строительству" (ООО "Специализированный застройщик "КРТ-1"") — приступила к возведению жилого комплекса комфорт-класса. На территории площадью 76,3 га планируется строительство 320,7 тысячи кв. метров жилья, где смогут проживать свыше 10 тысяч человек. Проект также предусматривает строительство школы на 1 500 мест и двух детских садов, рассчитанных в сумме на 680 воспитанников.

В общей сложности на южной окраине Нижнего Новгорода, в районе Новинок, планируется комплексная застройка территории площадью 235 га. Здесь будет создано около 1,2 млн кв. метров жилья, где смогут поселиться более 40 тысяч человек.

Освоение южных территорий входит в масштабную стратегию комплексного развития Нижегородской агломерации. Для устранения инфраструктурных ограничений применяются различные меры господдержки, включая инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), казначейские инфраструктурные кредиты (КИК) и выпуск инфраструктурных облигаций. В долгосрочной перспективе в южной части города планируется построить порядка 7 млн кв. метров жилья, полностью обеспеченного социальной и инженерной инфраструктурой.

Ключевым элементом транспортной доступности новых кварталов станет дублер проспекта Гагарина, включая мостовой переход через реку Оку. Строительство четырёхполосной магистрали реализуется в рамках механизма государственно-частного партнёрства.

Ранее сообщалось, что на улицы Янки Купалы снесут 7 ветхих домов по проекту КРТ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
КРТ Минград Новинки
