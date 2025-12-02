Нижегородские власти утвердили проект КРТ на Бурнаковской

Фото:
Власти Нижегородской области утвердили проект комплексного развития территории на улице Бурнаковской в Московском районе. Соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин, документ опубликован на портале правовых актов 2 декабря.
Проект охватывает участок площадью 13,27 га, на котором в настоящее время расположены складские корпуса, бытовое здание и торговое помещение.
Согласно мастер-плану, в рамках проекта планируется возведение 12 объектов, включая девять жилых домов высотой до 25 этажей. Также предусмотрены строительство крытого паркинга, детского сада на 230 мест и диспетчерского пункта.
Документ определяет виды строительства, а также строительные параметры будущих объектов на данной территории.
Срок реализации проекта рассчитан на 15 лет.
Для обеспечения будущих жителей местами в школах предусмотрено строительство нового образовательного учреждения. Школу на 1100 мест планируют возвести в соседнем районе — в "Бурнаковской низине", за пределами КРТ. Кроме того, предусмотрено строительство поликлиники на 350 посещений в смену.
Ранее сообщалось, что по проекту КРТ на улице Янки Купалы в Нижнем Новгороде предусмотрен снос семи ветхих домов. Кроме того, участок площадью 10 га в Лыскове выставили на торги под КРТ.
