Нижегородские власти утвердили проект КРТ на Бурнаковской Общество

Фото: минград Нижегородской области

Власти Нижегородской области утвердили проект комплексного развития территории на улице Бурнаковской в Московском районе. Соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин, документ опубликован на портале правовых актов 2 декабря.

Проект охватывает участок площадью 13,27 га, на котором в настоящее время расположены складские корпуса, бытовое здание и торговое помещение.

Согласно мастер-плану, в рамках проекта планируется возведение 12 объектов, включая девять жилых домов высотой до 25 этажей. Также предусмотрены строительство крытого паркинга, детского сада на 230 мест и диспетчерского пункта.

Документ определяет виды строительства, а также строительные параметры будущих объектов на данной территории.

Срок реализации проекта рассчитан на 15 лет.

Для обеспечения будущих жителей местами в школах предусмотрено строительство нового образовательного учреждения. Школу на 1100 мест планируют возвести в соседнем районе — в "Бурнаковской низине", за пределами КРТ. Кроме того, предусмотрено строительство поликлиники на 350 посещений в смену.

