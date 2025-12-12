Глеб Никитин назвал новые задачи для регионального "Движения первых" Общество

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обозначил приоритетные направления развития регионального отделения общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых". Это произошло в ходе заседания координационного совета, где подводились итоги работы организации за 2025 год.

Глава региона отметил важность переосмысления подходов к взаимодействию с подрастающим поколением. По его словам, необходимо не просто поддерживать инициативы, но и выстраивать системную работу, обеспечивающую ежедневное участие детей и подростков в созидательной деятельности.

Особое внимание губернатор призвал уделить направлениям, связанным с решением общественно значимых задач, включая вопросы экологии и демографии. Ответственным министерствам он поручил разработать конкретные предложения, в которых энергия и инициативность молодёжи будут востребованы в полной мере.

Глеб Никитин напомнил об опыте пионерской организации как примере организованной и массовой работы с детьми, подчеркнув при этом, что современные практики должны соответствовать духу времени и опираться на новые форматы вовлечения.

Председатель совета регионального отделения "Движения первых" Вячеслав Амосов сообщил, что нижегородские практики уже доказали свою эффективность и в перспективе могут быть масштабированы на федеральный уровень. В 2025 году в регионе реализовали 20 областных и более 50 федеральных проектов.

По словам Амосова, одной из ключевых задач 2025 года стало развитие сети местных отделений. С июня ведётся работа над моделью их развития, которую планируют представить в 2026 году. Также в регионе сформированы муниципальные координационные советы при главах администраций, что позволило повысить эффективность реализации мероприятий движения.

Министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева рассказала о создании комплексной системы воспитательной работы и результатах первого года реализации нацпроекта "Молодёжь и дети". Она подчеркнула, что регион успешно справляется с вовлечением разных категорий молодёжи в добровольческую и общественную деятельность, а также в патриотические проекты.

Министр сообщила, что в 2026 году продолжится обучение специалистов, работающих с подростками, в том числе с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Кроме того, будет развиваться программа "Новые маршруты", с помощью которой молодёжь в муниципалитетах познакомится с возможностями, которые предоставляет система молодёжной политики.

В настоящее время в Нижегородской области действует 58 местных и 941 первичное отделение "Движения первых" на базе школ, колледжей, вузов, учреждений культуры, спорта и дополнительного образования. Эти структуры обеспечивают широкое вовлечение молодёжи в общественную жизнь региона.

Глеб Никитин также напомнил о региональном проекте "Лето#ЗА_Первыми", в рамках которого в летний период 2025 года было проведено более 1100 тематических мероприятий и 273 смены, охвативших свыше 18 тысяч детей. Он высоко оценил и творческие инициативы движения, в частности премьеру иммерсивного спектакля "Герои далёкие и близкие", приуроченного ко Дню Победы.

В 2026 году региональное отделение "Движения первых" продолжит развитие сети сообществ, реализацию образовательных программ и организацию детского отдыха, сохраняя курс на системную и массовую работу с молодёжью.

