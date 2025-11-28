Никитин и Королев договорились развивать проекты в туризме и культуре Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о расширении сотрудничества с Тверской областью. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале после встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталием Королевым.

По словам Никитина, между регионами подписано соглашение, предусматривающее совместную работу в нескольких ключевых направлениях. Среди них — развитие промышленности, туризма и сохранение культурного наследия.

Губернаторы обсудили действующие межрегиональные инициативы и определили приоритеты на перспективу. Особое внимание было уделено вопросам речного сообщения. Никитин отметил, что маршруты нижегородских судов на подводных крыльях, таких как "Валдай" и "Метеор", уже соединяют 16 российских регионов, и выразил заинтересованность в расширении этого направления.

Кроме того, глава Нижегородской области представил тверским коллегам наработки по сохранению памятников архитектуры и развитию народных художественных промыслов.

"Предложил Виталию Королеву рассмотреть возможность создания культурного пространства бренда "Хохлома" в Твери", — отметил Никитин.

Он также напомнил, что нижегородские предприятия уже активно сотрудничают с Тверской областью, поставляя туда автобусы, грузовики, бензин, фармацевтическую продукцию и другие товары.

Ранее сообщалось, что председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко представили нижегородскую "Хохлому".

Напомним также, что Глеб Никитин предложил переименовать минтуризма в министерство гостеприимства.