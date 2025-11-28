Никитин и Королев договорились развивать проекты в туризме и культуре

Фото:
Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о расширении сотрудничества с Тверской областью. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале после встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталием Королевым.
По словам Никитина, между регионами подписано соглашение, предусматривающее совместную работу в нескольких ключевых направлениях. Среди них — развитие промышленности, туризма и сохранение культурного наследия.
Губернаторы обсудили действующие межрегиональные инициативы и определили приоритеты на перспективу. Особое внимание было уделено вопросам речного сообщения. Никитин отметил, что маршруты нижегородских судов на подводных крыльях, таких как "Валдай" и "Метеор", уже соединяют 16 российских регионов, и выразил заинтересованность в расширении этого направления.
Кроме того, глава Нижегородской области представил тверским коллегам наработки по сохранению памятников архитектуры и развитию народных художественных промыслов.
"Предложил Виталию Королеву рассмотреть возможность создания культурного пространства бренда "Хохлома" в Твери", — отметил Никитин.
Он также напомнил, что нижегородские предприятия уже активно сотрудничают с Тверской областью, поставляя туда автобусы, грузовики, бензин, фармацевтическую продукцию и другие товары.
Ранее сообщалось, что председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко представили нижегородскую "Хохлому".
Напомним также, что Глеб Никитин предложил переименовать минтуризма в министерство гостеприимства.
