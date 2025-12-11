Глеб Никитин принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Политика

10 декабря состоялось расширенное заседание комиссии Государственного Совета по направлению «Кадры» по подготовке Госсовета на тему «О подготовке кадров для экономики Российской Федерации». В заседании приняли участие заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, заместители председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также министры Правительства России, представители федеральных органов власти, институтов развития, госкорпораций, бизнес-объединений, главы регионов.

Участники распределились по тематическим столам во главе с губернаторами регионов страны и подготовили предложения по подготовке кадров для цифровой экономики, обсудили роль кадровых центров, механизм целевого обучения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил предложения по подготовке кадров для экономики России в рамках программы «Профессионалитет» национально го проекта «Молодежь и дети».

Максим Орешкин в своем выступлении обозначил три горизонта применительно к вопросам подготовки кадров. Краткосрочный горизонт – как преодолевать кадровый дефицит, обеспечивать потребности экономики, социальной сферы. Среднесрочные вопросы – как донастраивать систему образования, чтобы те компетенции, которые получают молодые специалисты, позволяли им затем развиваться и реализовать себя в течение всей жизни. И долгосрочный горизонт – как стране отвечать на технологические вызовы, связанные с внедрением автономных систем, искусственного интеллекта, платформенных решений.

Как отметил Алексей Дюмин, задачи достижения технологического лидерства, поставленные президентом, освоение новых технологий требуют большого человеческого потенциала.

«Кадровое обеспечение – вопрос комплексный. Он затрагивает не только развитие экономики, но и обороноспособность страны. Если раньше всё лучшее в гражданский сектор приходило из разработок военных лабораторий и конструкторских бюро, то сейчас происходит наоборот. Разработки высокотехнологичных гражданских компаний активно внедряются в Минобороны и других силовых структурах, в их исследовательские лаборатории приходят гражданские специалисты. Их компетенции используются для создания оружия будущего. На площадке комиссии Госсовета «Кадры» собраны все предложения регионов, органов власти и экспертов по решению проблемы кадрового дефицита. Наша задача – определить лучшие практики, которые уже применяются, новые подходы, управленческие механизмы и на заседании Госсовета представить их на решение главы государства», – заявил секретарь Госсовета РФ.

Повышение востребованности рабочих профессий у абитуриентов СПО, развитие технопарков и стратегические задачи по подготовке профессиональных кадров для экономики России обсудили участники рабочей группы, которую возглавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он представил опыт региона по использованию возможностей программы «Профессионалитет» для развития системы среднего профессионального образования. Глеб Никитин рассказал, что в Нижегородской области работают 73 профессиональные образовательные организации. На базе 16-ти уже созданы образовательно- производственные кластеры по федеральному проекту «Профессионалитет», из них шесть – в 2025 году. К концу следующего года будет сформировано еще три кластера - в отраслях искусства и креативных индустрий, транспорта и сельского хозяйства.

«Важный проект для модернизации всей системы СПО – создаваемый в регионе технопарк, который станет центром повышения квалификации педагогов колледжей и техникумов. После обучения они смогут передавать студентам самые актуальные знания и программы. Кроме того, технопарк станет площадкой, где новые образовательные технологии будут тестироваться и оттачиваться во взаимодействии с предприятиями реального сектора экономики. Лучшие практики затем будут тиражировать по всей области. Это инвестиция в самое главное – в качество подготовки наших будущих специалистов», – сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что большое количество выпускников 9-х классов – более 60% - делает выбор в пользу продолжения обучения в колледже или техникуме. Система СПО дает возможность за три года освоить востребованную на рынке специальность и успешно трудоустроиться. В настоящее время в профессиональных образовательных организациях доступно 234 программы среднего профессионального образования. Они охватывают 170 специальностей и 64 рабочие профессии, что создаёт широкие возможности для выбора.

Развитию среднего профессионального образования способствуют также созданные в регионе профильные классы, ориентирующие учеников на освоение различных профессий. В школах региона действуют инженерные, аграрные, медицинские, психолого-педагогические классы.