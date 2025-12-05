Никитин обсудил с Чернышенко проекты в сфере образования, туризма и спорта Общество

Фото: Никита Духник (архив правительства региона)

В Москве прошла рабочая встреча зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Основное внимание на встрече было уделено реализации в регионе ключевых проектов в сферах образования, туризма и спорта.

Чернышенко отметил, что регион активно участвует в реализации нацпроекта "Молодёжь и дети", инициированного президентом России Владимиром Путиным. В числе значимых инициатив — участие вузов в программах "Приоритет-2030" и "Профессионалитет", развитие образовательной инфраструктуры и строительство межвузовского ИТ-кампуса "Неймарк". Вице-премьер подчеркнул, что этот кампус должен стать важным элементом социально-экономического роста области. По поручению главы государства, к 2030 году в стране должно быть создано не менее 25 подобных кампусов, а к 2036 году — не менее 40.

Чернышенко напомнил, что в сентябре этого года он вместе с губернатором участвовал в открытии 18 новых корпусов ИТ-кампуса. Это первый этап его строительства.

Также было отмечено, что три нижегородских университета — ННГУ, НГТУ и ПИМУ — продолжат участие в программе "Приоритет-2030" в 2026 году и получат на эти цели в общей сложности 600 млн рублей. Еще два вуза области — ННГАСУ и НГПУ— остаются кандидатами на включение в программу в следующем году.

Нижегородский губернатор подчеркнул, что участие в "Приоритете-2030" открывает для ведущих университетов региона новые возможности для развития передовых научно-образовательных направлений. По его словам, это позволяет вузам сосредоточиться на проектах, которые напрямую способствуют решению экономических и социальных задач области.

В рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" в 2025 году в регионе проводится капремонт в 20 школах. Большинство из них уже открылись к началу учебного года, в остальных работы находятся на завершающей стадии.

Кроме того, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в Нижегородской области активно модернизируется система среднего профессионального образования. Создано 16 кластеров по девяти отраслям — от машиностроения до педагогики.

Глеб Никитин отметил, что главной особенностью системы СПО в регионе является тесное взаимодействие с промышленными партнерами. По его словам, программа "Профессионалитет" и целевое обучение позволяют студентам получать востребованные навыки в современных мастерских и сразу применять их на практике. В результате выпускники выходят на рынок труда уже готовыми специалистами, в которых заинтересованы ведущие предприятия области.

Отдельное внимание на встрече было уделено развитию промышленного туризма. За последние четыре года поток туристов в этом сегменте в Нижегородской области увеличился в 30 раз. По итогам прошлого года регион принял более 150 тысяч гостей, интересующихся экскурсиями на предприятия. Сегодня подобные программы реализуют около 50 организаций, включая мероприятия для детей и молодежи.

Глава Нижегородской области отметил, что география туристических маршрутов постоянно расширяется благодаря созданию благоприятных условий для бизнеса по всему региону. Он подчеркнул, что туристическая отрасль активно развивается: ежегодно в области проводится порядка 150 событий, многие из которых стали визитной карточкой региона. По его словам, за последний год количество туристов увеличилось более чем на полмиллиона человек. Никитин добавил, что туризм — это мощный стимул для экономики: если каждый гость оставляет в регионе в среднем 10 тысяч рублей, то совокупный доход может превышать 10 млрд рублей в год. Эти средства, по его словам, поддерживают малый и средний бизнес.

В рамках встречи также обсудили развитие спорта в регионе. Чернышенко отметил, что в Нижегородской области активно развивается фиджитал-движение, а также реализуются инициативы по вовлечению в спортивную активность участников СВО.

В области ежегодно проходит свыше 1,2 тысячи спортивно-массовых мероприятий. Среди наиболее значимых событий 2025 года были названы Фиджитал игры — ключевой этап отбора на Игры будущего-2026, церемония награждения Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь", Международный кубок воздухоплавателей, Кубок защитников Отечества ПФО и другие соревнования.

Особое внимание в регионе уделяется доступности спортивной инфраструктуры: около 20 категорий граждан, включая участников СВО и их семьи, могут бесплатно посещать государственные и муниципальные спортивные объекты.

В завершение встречи Глеб Никитин выразил благодарность Дмитрию Чернышенко и правительству России за поддержку и помощь в реализации значимых для региона проектов.