Нижегородцам объяснили, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника Общество

Юрист по недвижимости Елена Никоненкова в беседе с порталом "Живем в Нижнем" рассказала, какие меры помогут защитить сделку при приобретении квартиры у пожилого продавца.

Вопрос стал особенно актуален после так называемого "Эффекта Долиной". Напомним, певица Лариса Долина стала жертвой мошенников: она продала жилье, но затем обратилась в суд, который признал сделку недействительной. Квартира вернулась прежней владелице, а покупательница лишилась как недвижимости, так и денег. С тех пор подобные инциденты участились, особенно при оформлении сделок с пожилыми людьми.

По словам Никоненковой, судебная практика постепенно отходит от резких решений по отмене сделок, но пока единой и устойчивой позиции у судов нет.

Специалист советует, помимо стандартного пакета документов, заранее проверить продавца по открытым базам — судебной, налоговой и ФССП. При возникновении спора в суде важную роль могут сыграть медицинские документы.

"Естественно, надо запросить справки о нахождении на учете — наркомания, алкоголизм, психиатрия. Особенно в случае с пожилыми людьми рекомендуется запросить заключение психиатра, именно с углублением в вопрос, способен ли человек отдавать отчет правовым последствиям своих действий и способно ли что-то влиять на его волю", — подчеркнула юрист.

Кроме того, она отметила, что дополнительную защиту может обеспечить титульное страхование. Такой полис покрывает риски, связанные с утратой права собственности из-за юридических споров.

Отметим, что правоохранительные органы Нижегородской области регулярно сообщают о случаях, когда мошенники убеждают пенсионеров продавать свое жилье и отдавать деньги. В то же время, по данным судебных органов региона, в области нет массовых случаев возврата квартир, проданных под влиянием аферистов.