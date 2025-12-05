Нижегородским ЖК перестанут давать иностранные названия в 2026 году Общество

С марта 2026 года в России запретят давать жилым комплексам иностранные названия, напомнили в инспекции Госстройнадзора по Нижегородской области.

Теперь все названия новостроек в рекламе и документах должны быть только на русском языке и написаны кириллицей. Латинские буквы и англоязычные слова использовать больше нельзя ни на билбордах, ни в буклетах, ни на сайтах.

Это требование закреплено в законе №168-ФЗ, принятом 24 июня 2025 года. Он касается всех новых проектов, которые только планируются или выходят на рынок.

Есть два важных исключения. Во-первых, если название уже зарегистрировано в Роспатенте как торговая марка, его менять не нужно — оно остаётся в прежнем виде. Во-вторых, если жилой комплекс уже построен или начал строиться до 24 июня 2025 года, правило на него не распространяется — старое название можно использовать и дальше.

Специалисты надзорного ведомства советуют застройщикам заранее подготовиться: пересмотреть названия будущих ЖК, убрать англицизмы, обновить рекламные материалы и в целом привести всё в соответствие с новыми нормами. Это поможет избежать проблем и штрафов, когда закон вступит в силу.

Ранее сообщалось, что две трети квартир в новостройках Нижнего Новгорода остаются нераспроданными.