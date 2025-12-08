Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Адвокат разъяснил нижегородцам, чем грозит непроживание по месту регистрации

Адвокат разъяснил нижегородцам, чем грозит непроживание по месту регистрации

Проживание не по месту регистрации — это ситуация, когда человек имеет регистрацию (в просторечии — прописку) по одному адресу, но фактически живет в другом месте. Такое положение дел несет значительные юридические риски, о которых многие не знают или недооценивают. Об этом 360.ru рассказал адвокат адвокатского бюро "МУР" Евгений Гибудуллин.

Если гражданин проживает без регистрации по месту пребывания более 90 дней или по месту жительства более 7 дней после переезда, он может быть привлечён к ответственности по статье 19.15.1 КоАП РФ. Штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей в регионах, от 3 до 5 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Собственники или наниматели жилых помещений, допустившие проживание без регистрации, также могут быть оштрафованы. Для физических лиц штраф составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.

Регистрация по месту жительства или пребывания без намерения фактически проживать в этом месте признается фиктивной и карается по статье 322.2 Уголовного кодекса РФ. Штраф может достигать 500 тысяч рублей, а в некоторых случаях возможно лишение свободы на срок до 5 лет. Ответственность несут как лицо, зарегистрированное без намерения проживать, так и собственник помещения, если будет доказано, что он знал о фиктивной регистрации.

Гибудуллин уточнил, что из-за высокой загруженности судов, судебная практика пошла по другому пути, установив, что любые юридически значимые сообщения, включая судебные повестки, считаются полученными, если они направлены по адресу регистрации, независимо от фактического проживания человека. Поэтому не стоит удивляться судебным решениям, вынесенным не в вашу пользу, если вы не проживаете по месту регистрации.

Это особенно важно для граждан, подлежащих воинскому учёту, так как закон связывает эту обязанность с регистрацией по месту жительства и пребывания. Несоответствие между адресом регистрации и фактическим местом жительства может привести к административным штрафам, например, по части 2.1 статьи 21.5 КоАП РФ в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Также существует риск привлечения к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за уклонение от призыва.

Кроме того, существует риск утраты права на проживание и пользование жильём для лиц, не являющихся собственниками. Суд может принять решение о выписке из квартиры по заявлению других заинтересованных лиц.

Отсутствие регистрации по месту фактического проживания может ограничить доступ к:

  • медицинским и образовательным услугам;
  • оформлению пособий, сертификатов и других социальных выплат;
  • записи в детские сады и школы.

Таким образом, проживание не по месту регистрации — это не просто административное правонарушение, но и серьёзный фактор юридического риска.

Практические рекомендации:

  • Желательно проживать по месту регистрации и регистрироваться по новому месту жительства в кратчайшие сроки после переезда.
  • Отслеживать почтовую корреспонденцию по адресу регистрации и оформить доверенность на получение почты для других проживающих.
  • Использовать электронные сервисы для отслеживания судебной почты, такие как "Госуслуги", ГАС "Правосудие" или портал Почты России.
  • Своевременно информировать всех заинтересованных лиц о своем новом фактическом месте жительства.

