Последние новости рубрики Происшествия
15 декабря 2025 19:45Нижегородская компания заплатит штраф в полмиллиона рублей за коррупцию
15 декабря 2025 18:46Названа причина таинственной смерти прохожего на улице Родионова
15 декабря 2025 15:52"Кукольник" Москвин останется в психбольнице до середины июня 2026 года
15 декабря 2025 14:33Жителя Богородска осудят за покушение на убийство мужа родственницы
15 декабря 2025 13:40Виновник пожара в нижегородской клинике возместит 12 млн рублей ущерба
15 декабря 2025 13:0127-летней декретнице из Выксы грозит лишение свободы за дропперство
15 декабря 2025 12:06Экс-глава ГУММиД Андрей Левдиков останется в СИЗО до 15 февраля
15 декабря 2025 09:58Кстовчанин лишился 13 млн рублей после звонка о замене электросчетчиков
14 декабря 2025 09:50Почти 11 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области
14 декабря 2025 09:00Почти 5 млн рублей отдал мошенникам пенсионер из Дзержинска
Происшествия

Нижегородская компания заплатит штраф в полмиллиона рублей за коррупцию

15 декабря 2025 19:45 Происшествия
Нижегородская компания заплатит штраф в полмиллиона рублей за коррупцию

В Нижнем Новгороде компания "ТЭК-Электро" заплатит полмиллиона рублей за попытку обойти конкурентов нечестным способом. Такое решение принял суд после проверки, проведённой прокуратурой Автозаводского района.

Установлено, что с апреля 2021 года по октябрь 2024 года генеральный директор и единственный учредитель компании передавал денежные средства заместителю начальника отдела материально-технического снабжения ФБУЗ "ПОМЦ ФМБА России".

Незаконное вознаграждение выплачивалось от имени юридического лица за предоставление конфиденциальной информации. Речь шла о коммерческих предложениях и ценах, поступавших в учреждение от других поставщиков. Эти данные позволяли "ТЭК-Электро" выигрывать закупки.

Общая сумма переданных денежных средств превысила 170 тысяч рублей. Действия руководителя компании были направлены на получение конкурентных преимуществ при заключении контрактов с медучреждением.

По данному факту прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ. Суд признал юридическое лицо виновным и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 228 тысяч рублей составил средний размер взятки в Нижегородской области в 2025 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Взятки Прокуратура Штраф
15 декабря 2025 12:06Экс-глава ГУММиД Андрей Левдиков останется в СИЗО до 15 февраля
10 декабря 2025 18:24Нижегородский СК объяснил рост числа взяток среди чиновников
10 декабря 2025 16:54Число коррупционных дел с участием нижегородских чиновников выросло в 4 раза
