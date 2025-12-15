Нижегородская компания заплатит штраф в полмиллиона рублей за коррупцию Происшествия

В Нижнем Новгороде компания "ТЭК-Электро" заплатит полмиллиона рублей за попытку обойти конкурентов нечестным способом. Такое решение принял суд после проверки, проведённой прокуратурой Автозаводского района.

Установлено, что с апреля 2021 года по октябрь 2024 года генеральный директор и единственный учредитель компании передавал денежные средства заместителю начальника отдела материально-технического снабжения ФБУЗ "ПОМЦ ФМБА России".

Незаконное вознаграждение выплачивалось от имени юридического лица за предоставление конфиденциальной информации. Речь шла о коммерческих предложениях и ценах, поступавших в учреждение от других поставщиков. Эти данные позволяли "ТЭК-Электро" выигрывать закупки.

Общая сумма переданных денежных средств превысила 170 тысяч рублей. Действия руководителя компании были направлены на получение конкурентных преимуществ при заключении контрактов с медучреждением.

По данному факту прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ. Суд признал юридическое лицо виновным и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 228 тысяч рублей составил средний размер взятки в Нижегородской области в 2025 году.