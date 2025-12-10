Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Экономика

Число коррупционных дел с участием нижегородских чиновников выросло в 4 раза

10 декабря 2025 16:54 Экономика
Число коррупционных дел с участием нижегородских чиновников выросло в 4 раза

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Число коррупционных дел с участием нижегородских чиновников выросло в 4 раза за год. Об этом стало известно на пресс-конференции СУ СКР по Нижегородской области, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По словам и.о. руководителя регионального СК Александра Дынькова, с января по ноябрь текущего года в Нижегородской области зарегистрировано 418 сообщений о коррупционных преступлениях, из которых 352 попали в зону ответственности следственного управления СКР. Всего за указанный период возбуждено 342 уголовных дела. Наиболее часто фиксировались факты получения и дачи взяток — почти 70 и чуть более 60 случаев соответственно. Также возбуждено свыше 20 дел по фактам посредничества во взяточничестве.

Значительное число дел (33) связано с коммерческим подкупом, а также с превышением должностных полномочий и мошенничеством с использованием служебного положения. Коррупционные преступления выявлялись в самых разных сферах: промышленность, здравоохранение, образование, ЖКХ, строительство, торговля и соцзащита. 

В 2025 году под следствием оказались шесть лиц, обладающих особым правовым статусом, включая депутатов и глав муниципальных образований. Всего расследовано 30 преступлений, совершенных должностными лицами такого уровня, что в 4 раза больше, чем в 2024 году.

В производстве следователей СК находилось 429 уголовных дел коррупционной направленности. В суд направлено 141 дело в отношении 179 обвиняемых, в том числе два дела — по преступлениям, совершённым организованными группами. Всего в регионе расследовано 368 коррупционных преступлений.

Важным направлением работы остается возмещение ущерба. Общая сумма причиненного коррупцией ущерба составила 40 млн рублей. Из них 32 млн рублей (80%) удалось вернуть в ходе предварительного следствия. Также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 107 млн рублей.

Напомним, с 1 января 2026 года нижегородских чиновников будут премировать за сообщение о попытке склонения к коррупции.

Ранее сообщалось, что первого заммэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова отправили под домашний арест до февраля из-за обвинений в получении взятки. Его предшественника на этой должности, Илью Штокмана, также арестовали по делу о получении взятки в 55 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Взятки Коррупция СК
