Нижегородский СК объяснил рост числа взяток среди чиновников Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В 2025 году в Нижегородской области значительно увеличилось количество уголовных дел, возбужденных в отношении чиновников высокого уровня. По данным регионального управления СК, под следствием оказались шесть лиц с особым правовым статусом. Всего было расследовано 30 преступлений, что в четыре раза превышает показатели 2024 года.

И.о. руководителя СУ СКР по Нижегородской области Александр Дыньков пояснил, рост числа дел связан не с резким увеличением преступности среди чиновников, а с более глубокой и системной работой следствия.

"Когда мы возбуждаем уголовное дело по известному факту коррупционной деятельности, мы, конечно же, продолжаем исследовать деятельность данного лица и проверяем какие-то другие факты, которые могут быть выявлены на этапе расследования", — отметил Дыньков в ходе пресс-конференции 10 декабря.

Он подчеркнул, что резонансные задержания чиновников происходят ежегодно, и говорить о каком-то резком всплеске не совсем корректно. Однако в условиях внешнеэкономического давления и проведения специальной военной операции органы следствия и оперативные службы действительно стали уделять больше внимания вопросам коррупции.

Напомним, одними из самых громких дел в этом году стали аресты двух заместителей мэра Нижнего Новгорода. Илья Штокман, задержанный в сентябре, обвиняется в получении взятки в размере 55 млн рублей. Позже, в декабре, был задержан Сергей Егоров, занявший пост вице-мэра после увольнения Штокмана. Его также подозревают в коррупции. Он отправлен под домашний арест до 2 февраля.

Под стражу заключен и экс-глава нижегородского "ГУММиД" Андрей Левдиков, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере.

В 2025 году также было несколько громких задержаний среди глав нижегородских вузов. Расследование этих дел находится на завершающей стадии. В феврале были задержаны ректор НГЛУ имени Добролюбова Жанна Никонова по обвинению в хищении более 10 млн рублей через фиктивные приказы о премировании.

В марте возбуждено дело против директора филиала РАНХиГС, депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Парамонова, который совместно с подчиненными получал взятки от студентов на сумму около миллиона рублей за "обучение" без сдачи зачетов и экзаменов.

В июне осужден бывший проректор ПИМУ Сергей Савелов, получивший 550 тысяч рублей за содействие в выигрышах на аукционах и заключении контрактов. Он приговорен к трем годам колонии строгого режима и штрафу в 2,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с 2026 года нижегородских чиновников начнут премировать за сообщение о попытке склонения к коррупции.