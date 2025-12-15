Экс-глава ГУММиД Андрей Левдиков останется в СИЗО до 15 февраля Происшествия

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Экс-глава нижегородского МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков останется в СИЗО до 15 февраля 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.

Решение о продлении меры пресечения принял Нижегородский районный суд 11 декабря.

Напомним, Левдикова обвиняют в получении взятки в виде ремонта стоимостью более 7 млн рублей. По версии следователей, за это чиновник способствовал победе частной компании в муниципальном конкурсе на строительство и ремонт дорог в Нижнем Новгороде.

Уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере было возбуждено в мае 2025 года. После этого Левдиков был объявлен в федеральный розыск, однако позднее добровольно сдался правоохранительным органам и был взят под стражу.

Ранее сообщалось, что число коррупционных дел с участием нижегородских чиновников выросло за год в 4 раза. В региональном СК заявили, что говорить о резком всплеске задержаний чиновников за взятки не совсем корректно. Однако в условиях проведения СВО органы следствия и оперативные службы и правда стали уделять больше внимания вопросам коррупции.