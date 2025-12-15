Экс-глава ГУММиД Андрей Левдиков останется в СИЗО до 15 февраля

Фото:
Экс-глава нижегородского МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков останется в СИЗО до 15 февраля 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.
Решение о продлении меры пресечения принял Нижегородский районный суд 11 декабря.
Напомним, Левдикова обвиняют в получении взятки в виде ремонта стоимостью более 7 млн рублей. По версии следователей, за это чиновник способствовал победе частной компании в муниципальном конкурсе на строительство и ремонт дорог в Нижнем Новгороде.
Уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере было возбуждено в мае 2025 года. После этого Левдиков был объявлен в федеральный розыск, однако позднее добровольно сдался правоохранительным органам и был взят под стражу.
Ранее сообщалось, что число коррупционных дел с участием нижегородских чиновников выросло за год в 4 раза. В региональном СК заявили, что говорить о резком всплеске задержаний чиновников за взятки не совсем корректно. Однако в условиях проведения СВО органы следствия и оперативные службы и правда стали уделять больше внимания вопросам коррупции.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+