Более 1 млн рублей получат нижегородские врачи за онконастороженность Общество

Нижегородская область в 2026 году получит 1,1 млн рублей на выплаты медикам за проявленную онконастороженность. Объем финансирования практически не изменился по сравнению с 2025 годом, сообщил главный редактор МИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

В целом по стране на аналогичные выплаты в 2026 году планируется направить 121,27 млн рублей. Наибольший объем средств предусмотрен для Москвы — столице заложили 6,4 млн рублей.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Федерального фонда ОМС по линии правительства РФ.

В июне 2025 года в Нижегородской области отмечалась положительная динамика по онковыплатам. Медицинские работники региона стали получать такие выплаты чаще.

Ранее сообщалось, что почти 770 нижегородских медиков получили региональные стимулирующие выплаты.

Также выяснилось, что нижегородские медики получат двойную оплату за работу в праздники.