Вакцину от меланомы начнут применять в России в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что первые пациенты смогут начать терапию с использованием новой отечественной вакцины от меланомы уже в начале следующего года.

"Минздрав дал разрешение, сейчас готовятся пациенты. И первые пациенты уже получат, я надеюсь, в начале следующего года", - отметил Мурашко в разговоре в РИА Новости.

Речь идет о мРНК-вакцине под названием "НЕООНКОВАК". Ее разработали специалисты из Центра имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, а производством занимается НМИЦ радиологии.

Препарат уже получил одобрение для использования в клинической практике. Врачи готовятся приступить к лечению.

