Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2025 10:35Эксперимент по запрету вейпов предложили провести только в Нижегородской области
09 декабря 2025 10:22Игорь Комаров: "Вся история России - это подвиг, мужество, самоотверженность"
09 декабря 2025 10:15Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Героев Отечества
09 декабря 2025 10:00Нижегородцам рассказали, как получить статус предпенсионера в 2026 году
09 декабря 2025 09:16Вакцину от меланомы начнут применять в России в 2026 году
09 декабря 2025 09:06Два рейса задержали в нижегородском аэропорту
09 декабря 2025 09:0013 матерям нижегородских участников СВО вручили почетный знак "Признание"
09 декабря 2025 07:07Нижегородский аэропорт приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА
09 декабря 2025 07:00Детскую поликлинику построят в Новинках до 2030 года
08 декабря 2025 19:19Парковку ограничат у остановки на площади Лядова в Нижнем Новгороде
Общество

Вакцину от меланомы начнут применять в России в 2026 году

09 декабря 2025 09:16 Общество
Вакцину от меланомы начнут применять в России в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что первые пациенты смогут начать терапию с использованием новой отечественной вакцины от меланомы уже в начале следующего года.

"Минздрав дал разрешение, сейчас готовятся пациенты. И первые пациенты уже получат, я надеюсь, в начале следующего года", - отметил Мурашко в разговоре в РИА Новости.

Речь идет о мРНК-вакцине под названием "НЕООНКОВАК". Ее разработали специалисты из Центра имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, а производством занимается НМИЦ радиологии.

Препарат уже получил одобрение для использования в клинической практике. Врачи готовятся приступить к лечению.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые запатентовали уникальный метод борьбы с раком.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Михаил Мурашко онкология
Поделиться:
Новости по теме
08 декабря 2025 10:39Строительство нижегородского онкоцентра "подешевело" до 9,6 млрд рублей
26 ноября 2025 10:46Нижегородские онкологи назвали причину позднего выявления рака шейки матки
24 октября 2025 15:32Ученые из Нижнего Новгорода разморозили раковые клетки спустя 12 лет
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных