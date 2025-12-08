Строительство нижегородского онкоцентра подешевело на 9,6 млрд рублей Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде объявлен повторный тендер на строительство областного онкологического центра. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение "Нижегородстройзаказчик". Объявление размещено на сайте госзакупок.

Новая начальная цена контракта составила 9,57 млрд рублей, что заметно ниже предыдущей в 14,3 млрд рублей. Снижение стоимости связано с тем, что из лота исключили поставку технологического оборудования, на которое ранее планировали направить 4,78 млрд рублей.

В рамках обновленного тендера подрядчику предстоит выполнить проектные и изыскательские работы, а также провести строительство медучреждения. На разработку проектной документации и инженерные изыскания предусмотрено 138,9 млн рублей, основная часть бюджета — 9,43 млрд рублей — пойдет на строительно-монтажные работы.

Согласно техзаданию, в новом онкоцентре планируется разместить хирургический корпус с операционным блоком и реанимацией, диагностические и лабораторные блоки, взрослую поликлинику на 300 посещений в смену, аптеку, пищеблок, конференц-зал на 400 мест и другие функциональные зоны. Общая площадь здания составит более 82 тысяч кв. метров, этажность — до 11 уровней.

Заявки принимаются до 22 декабря, итоги планируется подвести 25 декабря 2025 года. Завершить все работы подрядчик должен к 31 января 2031 года.

Финансирование проекта осуществляется из федерального и областного бюджетов. Общий объем средств, предусмотренных на создание онкоцентра, составляет 15,76 млрд рублей.

Напомним, ранее конкурс на строительство онкоцентра не состоялся, так как на него не поступило ни одной заявки.

Добавим, что проект создания онкоцентра входит в программу "Город здоровья", реализуемую в рамках национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". В будущем он должен стать частью объединенного медицинского комплекса вместе с областной клинической больницей имени Н.А. Семашко. Общая стоимость создания комплекса оценивается в 35,2 млрд рублей.