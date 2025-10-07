Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2025 14:02Рак перестал быть приговором: нижегородские врачи отмечают снижение смертности
07 октября 2025 13:24Суд признал банкротом арестованного предпринимателя Дзепу
07 октября 2025 13:14Более 80% нижегородцев высоко оценили работу социальных участковых
07 октября 2025 13:00Состояние общежитий НГАТУ проверят после жалоб в соцсетях
07 октября 2025 12:51Более 600 заявок поступило на обучение в детском центре "Кванториум" в Выксе
07 октября 2025 12:44Праздник, приуроченный к Всероссийскому дню беременных, прошел в Нижнем Новгороде
07 октября 2025 12:38Всероссийский слет активистов движения "Пост №1" в Нижнем Новгороде объединил участников из 40 регионов
07 октября 2025 12:00Многодетные герои СВО из Нижегородской области рассказали о роли отца в семье
07 октября 2025 10:57Вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет — Роспотребнадзор
07 октября 2025 10:18Психолог Шамшурина рассказала, как сохранить психическое здоровье
Общество

Рак перестал быть приговором: нижегородские врачи отмечают снижение смертности

07 октября 2025 14:02 Общество
рак молочной железы

Каждый год в Нижегородской области выявляется более 2000 новых случаев рака молочной железы. Об этом сообщил главный врач Научно-исследовательского института клинической онкологии Сергей Гамаюнов на пресс-конференции в НОИЦ.

По его словам, на учете в регионе состоят около 20 тысяч женщин, из них 12 тысяч наблюдаются уже более пяти лет.

"Это говорит о том, что заболевание перестало быть фатальным. Мы не боимся его выявлять. Мы боимся выявлять его на поздней стадии, когда наши возможности ограничены. Но даже при таком раскладе появилась возможность гораздо эффективнее лечить наших пациенток", — отметил Гамаюнов.

Сейчас примерно 90% пациенток с раком молочной железы — женщины среднего и старшего возраста. Только около 150 из более чем 2000 новых случаев ежегодно приходятся на женщин до 40 лет. По словам специалиста, утверждать, что заболевание "молодеет", нет оснований.

Гамаюнов также подтвердил, что общее количество онкозаболеваний растет, однако подчеркнул, что это связано с улучшением качества жизни.

"Чем дольше мы живем, тем выше вероятность дожить до онкозаболевания. Рост числа пациентов говорит о том, что мы изменились в лучшую сторону. Если раньше ожидаемая продолжительность жизни была около 50 лет, то сейчас она превысила 70. При этом поставлена цель — достичь 80 лет", — пояснил он.

Он добавил, что важную роль в росте выявляемости играют современные методы диагностики — маммография, УЗИ и МРТ позволяют обнаруживать новообразования на ранних стадиях, которые раньше могли оставаться незамеченными.

"Увеличение заболеваемости — это показатель социального развития общества. Также нас радуют показатели смертности — они ежегодно снижаются и в России, и в Нижегородской области. Это наше ключевое достижение", — подчеркнул врач.

В завершение он призвал женщин регулярно проходить обследования и не пренебрегать профилактикой: раннее выявление болезни может спасти жизнь.

Напомним, в Нижнем Новгороде в десятый раз стартовала социальная акция "Бюст-мост через Волгу: против рака груди" (18+). В рамках нее женщины могут бесплатно сделать маммографию

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье онкология
Поделиться:
Новости по теме
17 сентября 2025 13:36Онколог Каприн назвал самые распространённые виды рака в России
05 сентября 2025 16:46Рак без симптомов: как диспансеризация помогает выявить болезнь вовремя
25 марта 2025 08:42Бессимптомный рак груди обнаружили у 32-летней жительницы Кстова
05 февраля 2025 09:45Число выявленных онкозаболеваний на ранних стадиях выросло в Нижегородской области
05 февраля 2025 09:26Профилактика онкологии: какие обследования нужно проходить каждому
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных