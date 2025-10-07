Рак перестал быть приговором: нижегородские врачи отмечают снижение смертности Общество

Каждый год в Нижегородской области выявляется более 2000 новых случаев рака молочной железы. Об этом сообщил главный врач Научно-исследовательского института клинической онкологии Сергей Гамаюнов на пресс-конференции в НОИЦ.

По его словам, на учете в регионе состоят около 20 тысяч женщин, из них 12 тысяч наблюдаются уже более пяти лет.

"Это говорит о том, что заболевание перестало быть фатальным. Мы не боимся его выявлять. Мы боимся выявлять его на поздней стадии, когда наши возможности ограничены. Но даже при таком раскладе появилась возможность гораздо эффективнее лечить наших пациенток", — отметил Гамаюнов.

Сейчас примерно 90% пациенток с раком молочной железы — женщины среднего и старшего возраста. Только около 150 из более чем 2000 новых случаев ежегодно приходятся на женщин до 40 лет. По словам специалиста, утверждать, что заболевание "молодеет", нет оснований.

Гамаюнов также подтвердил, что общее количество онкозаболеваний растет, однако подчеркнул, что это связано с улучшением качества жизни.

"Чем дольше мы живем, тем выше вероятность дожить до онкозаболевания. Рост числа пациентов говорит о том, что мы изменились в лучшую сторону. Если раньше ожидаемая продолжительность жизни была около 50 лет, то сейчас она превысила 70. При этом поставлена цель — достичь 80 лет", — пояснил он.

Он добавил, что важную роль в росте выявляемости играют современные методы диагностики — маммография, УЗИ и МРТ позволяют обнаруживать новообразования на ранних стадиях, которые раньше могли оставаться незамеченными.

"Увеличение заболеваемости — это показатель социального развития общества. Также нас радуют показатели смертности — они ежегодно снижаются и в России, и в Нижегородской области. Это наше ключевое достижение", — подчеркнул врач.

В завершение он призвал женщин регулярно проходить обследования и не пренебрегать профилактикой: раннее выявление болезни может спасти жизнь.

Напомним, в Нижнем Новгороде в десятый раз стартовала социальная акция "Бюст-мост через Волгу: против рака груди" (18+). В рамках нее женщины могут бесплатно сделать маммографию.