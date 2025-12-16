Нижегородские медики получат двойную оплату за работу в праздники Общество

Фото: Максим Герасимов

Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области напомнил медицинским специалистам и вспомогательному персоналу о порядке оплаты труда в период новогодних каникул. Информацию опубликовал в своем телеграм-канале медицинский эксперт Алексей Никонов.

Работа в праздничные дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года возможна только при наличии письменного согласия сотрудника. Привлечение к труду в этот период должно быть оформлено приказом, составленным с учётом мнения профсоюзного комитета. После утверждения документа работников должны ознакомить с его содержанием и зафиксировать подпись.

Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Медперсонал, занятый по сменному графику, также получает двойную оплату за смены с 1 по 8 января, поскольку эти даты официально признаны праздничными.

В то же время 31 декабря, 9 и 11 января при сменной работе считаются обычными рабочими днями и оплачиваются в стандартном порядке. Тем, кто получает фиксированный оклад и отработает в январе 15 рабочих дней, полагается выплата полного месячного заработка.

Ранее стала известна средняя зарплата нижегородцев. Также сообщалось, что средняя зарплата медработника в Нижегородской области выросла на 44%.