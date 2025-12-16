Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2025 12:58Нижегородский минград утвердил обновленный облик поликлиники на Автозаводе
16 декабря 2025 12:39Штраф за неуведомление военкомата о переезде вырастет до 20 тысяч с 2026 года
16 декабря 2025 12:20Нижегородская область направила сэкономленные средства на замену лифтов
16 декабря 2025 12:10НОДКБ ввела пропускной режим из-за роста заболеваемости ОРВИ
16 декабря 2025 12:03Директор Сормовского парка: одинокого лебедя поместили в теплый вольер
16 декабря 2025 11:19Нижегородские медики получат двойную оплату за работу в праздники
16 декабря 2025 10:58Нижегородцам объяснили, как рассчитать и получить налоговый вычет в 2026 году
16 декабря 2025 10:38Клиенты Билайна смогут защитить важные звонки с помощью "Белого списка"
16 декабря 2025 10:295,4 млн рублей направят на уборку переходов на Лядова и у Дворца спорта
16 декабря 2025 10:12ЛУКОЙЛ наградил финалистов конкурса детского рисунка "Чистый взгляд"
Общество

Нижегородские медики получат двойную оплату за работу в праздники

16 декабря 2025 11:19 Общество
Нижегородские медики получат двойную оплату за работу в праздники

Фото: Максим Герасимов

Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области напомнил медицинским специалистам и вспомогательному персоналу о порядке оплаты труда в период новогодних каникул. Информацию опубликовал в своем телеграм-канале медицинский эксперт Алексей Никонов. 

Работа в праздничные дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года возможна только при наличии письменного согласия сотрудника. Привлечение к труду в этот период должно быть оформлено приказом, составленным с учётом мнения профсоюзного комитета. После утверждения документа работников должны ознакомить с его содержанием и зафиксировать подпись.

Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Медперсонал, занятый по сменному графику, также получает двойную оплату за смены с 1 по 8 января, поскольку эти даты официально признаны праздничными.

В то же время 31 декабря, 9 и 11 января при сменной работе считаются обычными рабочими днями и оплачиваются в стандартном порядке. Тем, кто получает фиксированный оклад и отработает в январе 15 рабочих дней, полагается выплата полного месячного заработка.

Ранее стала известна средняя зарплата нижегородцев. Также сообщалось, что средняя зарплата медработника в Нижегородской области выросла на 44%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Зарплата Здравоохранение
Поделиться:
Новости по теме
15 декабря 2025 10:40Более 20% нижегородцев готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства
08 декабря 2025 14:14Медианная зарплата в Нижегородской области достигла 74,8 тысячи рублей
13 ноября 2025 11:30Нижегородская розница и медицина продолжают испытывать дефицит кадров
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных