Евгений Люлин подчеркнул важность нового инвестиционного соглашения в сфере АПК Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 декабря на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты приняли в двух чтениях закон «Об утверждении инвестиционного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Птицефабрика «Павловская». Спикер регионального парламента Евгений Люлин подчеркнул, что проект инвестора – яркий пример эффективного партнерства власти и бизнеса.

Соглашение является основанием для предоставления государственной поддержки в форме льготы по налогу на имущество организаций ООО «Птицефабрика «Павловская», реализующему приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области «Строительство площадки для выращивания цыпленка-бройлера на участке «Верхополье».

«Такие проекты придают новый импульс развитию сельских территорий, укрепляют собственную продовольственную безопасность региона и создают новые рабочие места. Кроме того, поддержка таких крупных инвесторов даст мультипликативный эффект для смежных отраслей – переработки, логистики, сервисного обслуживания», – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В настоящее время в рамках проекта уже построено и запущено в эксплуатацию 18 птичников, благодаря чему компания планирует увеличить производство мяса бройлеров и продукции из них почти на 17 тыс. тонн в год. В состав комплекса входят птичники для выращивания бройлера и необходимые инженерно-технические здания и сооружения. Общий объем инвестиций составил 2,3 млрд рублей.

«Благодаря запуску площадки Павловской птицефабрики «Верхополье» удастся увеличить уровень самообеспеченности региона качественным куриным мясом местного производства уже в 2026 году», – рассказал генеральный директор Агрохолдинга «Русское поле» Антон Романов.

«Считаем крайне важным оказывать господдержку компаниям, которые в экономически непростое время не только вкладываются инвестициями в регион, но и решают глобальные задачи. Проект окажет существенное влияние на продовольственную безопасность Нижегородской области. Благодаря ему мы увеличиваем самообеспеченность региона мясом птицы», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

«В период действия инвестиционного соглашения инвестору будет предоставлена государственная поддержка в форме льготы по налогу на имущество организаций – с 1 января 2026 года до 31 декабря 2030 года – на сумму около 150 млн рублей. По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 25,7 млн рублей без учета НДФЛ», – сообщил председатель комитета Законодательного Собрания комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.