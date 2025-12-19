Нижегородец получил условный срок за фиктивную регистрацию 10 мигрантов

Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Происшествия

19 декабря 2025 12:43 Происшествия
Нижегородец получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Приокского районного суда. 

Суд установил, что в период с января по май 2025 года мужчина за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади десять иностранных граждан, не намереваясь предоставлять им фактическое место проживания. Среди зарегистрированных — пятеро граждан Узбекистана, одна гражданка Таджикистана и четверо граждан Азербайджана.

Тем самым подсудимый создал условия для незаконного пребывания иностранцев на территории Российской Федерации. 

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и согласился на рассмотрение дела в особом порядке.

12 декабря 2025 года суд признал мужчину виновным по семи эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что владелицу компании "Эхо" (торговая марка "Белоручка") Галину Сидарок осудили на три года условно по делу об организации нелегальной миграции. Также стало известно, что в 2025 году из Нижегородской области выслали 1111 мигрантов. 

