Главу предприятия в Шахунье осудили за организацию незаконной миграции

Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Происшествия

13 октября 2025 14:51 Происшествия
Фото: Александр Воложанин

Шахунский межрайонный суд Нижегородской области признал виновными руководителя и бригадира предприятия, занимавшегося производством древесного угля. Они осуждены за организацию незаконной миграции.

Как установили в региональном УФСБ, осужденные привлекали к работе иностранных граждан, находившихся на территории страны без необходимых разрешительных документов. Кроме того, они предоставляли этим работникам жилье.

Следственным отделом ОМВД России по городу Шахунья было возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд приговорил руководителя и бригадира к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что троих мигрантов выдворят из страны по итогам рейда по общепиту в Канавине.

Еще мы рассказывали, что ФСБ раскрыла канал незаконной миграции на предприятии в Выксе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.



