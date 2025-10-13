Главу предприятия в Шахунье осудили за организацию незаконной миграции

Фото:
Шахунский межрайонный суд Нижегородской области признал виновными руководителя и бригадира предприятия, занимавшегося производством древесного угля. Они осуждены за организацию незаконной миграции.
Как установили в региональном УФСБ, осужденные привлекали к работе иностранных граждан, находившихся на территории страны без необходимых разрешительных документов. Кроме того, они предоставляли этим работникам жилье.
Следственным отделом ОМВД России по городу Шахунья было возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Суд приговорил руководителя и бригадира к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что троих мигрантов выдворят из страны по итогам рейда по общепиту в Канавине.
Еще мы рассказывали, что ФСБ раскрыла канал незаконной миграции на предприятии в Выксе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+