Главу предприятия в Шахунье осудили за организацию незаконной миграции Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Шахунский межрайонный суд Нижегородской области признал виновными руководителя и бригадира предприятия, занимавшегося производством древесного угля. Они осуждены за организацию незаконной миграции.

Как установили в региональном УФСБ, осужденные привлекали к работе иностранных граждан, находившихся на территории страны без необходимых разрешительных документов. Кроме того, они предоставляли этим работникам жилье.

Следственным отделом ОМВД России по городу Шахунья было возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд приговорил руководителя и бригадира к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

