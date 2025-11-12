ФСБ выявила еще один канал легализации мигрантов в Нижегородской области Происшествия

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области выявили и пресекли деятельность межэтнической преступной группы, организовавшей крупный канал незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Установлено, что семеро участников группы использовали формально легальные строительные компании для фиктивного трудоустройства мигрантов. Также они оформляли поддельные регистрации по месту пребывания в регионе.

Благодаря этим действиям иностранные граждане получали и переоформляли патенты на трудовую деятельность, а также продлевали разрешения на временное проживание и вид на жительство.

В результате реализации противоправной схемы на территории региона было незаконно легализовано свыше 5000 мигрантов.

Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по пунктам "а" и "в" части 2, а также части 3 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников и выяснение всех обстоятельств преступной деятельности.

