Происшествия

ФСБ выявила еще один канал легализации мигрантов в Нижегородской области

12 ноября 2025 16:48 Происшествия
ФСБ пресекла еще один канал легализации мигрантов в Нижегородской области

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области выявили и пресекли деятельность межэтнической преступной группы, организовавшей крупный канал незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Установлено, что семеро участников группы использовали формально легальные строительные компании для фиктивного трудоустройства мигрантов. Также они оформляли поддельные регистрации по месту пребывания в регионе.

Благодаря этим действиям иностранные граждане получали и переоформляли патенты на трудовую деятельность, а также продлевали разрешения на временное проживание и вид на жительство.

В результате реализации противоправной схемы на территории региона было незаконно легализовано свыше 5000 мигрантов.

Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по пунктам "а" и "в" части 2, а также части 3 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников и выяснение всех обстоятельств преступной деятельности.

Ранее сообщалось о раскрытии сотрудниками УФСБ канала незаконной миграции в Выксе. 

Ранее сообщалось о раскрытии сотрудниками УФСБ канала незаконной миграции в Выксе.

Мигранты Миграция УФСБ
