Мобильную связь усилили в районах Нижегородской области перед Новым годом Общество

МТС завершила масштабную модернизацию мобильной сети в ряде малых населенных пунктов Нижегородской области. Работы были приурочены к предстоящим новогодним праздникам, когда традиционно возрастает нагрузка на связь.

Обновление коснулось более десяти деревень и сел, включая Сеченово — родину Ивана Сеченова, известного как "отец русской физиологии" и основоположник материалистической психологии. Здесь находятся усадьба Филатовых и краеведческий музей, посвященный ученому.

Технические специалисты компании провели модернизацию действующих базовых станций и установили дополнительное телекоммуникационное оборудование. Благодаря этому жители получили доступ к цифровым сервисам на значительно более высоких скоростях.

Работы охватили следующие населенные пункты: села Сеченово, Большой Макатем (г. Первомайск), Сарлей (Дальнеконстантиновский район), Красная Горка (Пильнинский район), Ближнее Борисово (Кстовский район); рабочие поселки Фролищи (Володарский район), Большое Мурашкино, Шерстки (Тоншаевский район), им. Степана Разина (Лукояновский район); а также деревни Сосновка (Спасский район), Корниловка (г. Навашино), Бугры (Дальнеконстантиновский район), Бурцево (Богородский район) и другие.

В результате модернизации скорость мобильного интернета в этих локациях увеличилась до 30%. Это позволит жителям и гостям региона комфортно пользоваться видеосвязью, смотреть фильмы в высоком качестве, слушать музыку онлайн и работать удаленно даже в сельской местности.

По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, в период новогодних каникул наблюдается активный обмен трафиком между городом и селом, поэтому компания заранее усилила связь в ключевых точках региона.