Общество

Минэкологии исполнило заветную мечту юного нижегородца

20 декабря 2025 07:00 Общество
Минэкологии исполнило заветную мечту юного нижегородца

Фото: минэкологии Нижегородской области

В преддверии Нового года министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области исполнило заветную мечту мальчика.

Как рассказали в ведомстве, к ним обратилась жительница города Бор Ирина Евгеньевна. Она рассказала, что её сын, ребёнок с особенностями развития, давно мечтал побывать в настоящем лесу и увидеть животных вживую. Однако из-за непростой жизненной ситуации семья не могла самостоятельно организовать такую поездку. Женщина призналась, что очень хотела бы подарить сыну немного волшебства в канун праздников.

В министерстве решили помочь исполнить детскую мечту. Совместно с сотрудниками экоцентра "Копорье" для семьи была организована экскурсия по зимней экотропе. Ребёнок смог впервые увидеть заснеженный лес, познакомиться с ручными оленями и почувствовать атмосферу живой природы.

Особым моментом стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые приехали поздравить мальчика с наступающим праздником. Они вручили ему подарки, вместе зажгли огоньки на новогодней ели и загадали желания.

"Это был не просто подарок. Это был день чистого счастья и веры в добро. Видеть глаза своего ребёнка, сияющие от восторга, — бесценно. Спасибо за вашу чуткость и за то, что помогли осуществить нашу маленькую, но такую большую мечту", - отметила мама мальчика.

Ранее сообщалось, что минлесхоз поделился кадрами прогулки сибирских косуль в охотничьих угодьях Перевозского района Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Животные Экология
