Поправки в закон о добыче животных готовят в Нижегородской области Общество

Фото: freepik.com

В Нижегородской области готовят поправки в региональный закон о добыче животных. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.

На заседании комитета по экологии депутаты рассмотрели результаты мониторинга действия закона "Об охране и использовании объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам на территории Нижегородской области". Этот документ, в частности, устанавливает правила охраны видов, которые не относятся к охотничьим ресурсам, включая редкие животные, занесенные в Красную книгу региона.

Проверка исполнения закона, действующего с 2008 года, проводилась во втором полугодии 2025 года. Одним из ключевых его положений является возможность регулировать добычу животных и птиц в культурно-просветительских, научных, образовательных и иных целях.

В ходе обсуждения прозвучало, что на федеральном уровне до сих пор отсутствует единый порядок регулирования численности таких животных. Это создает риски для обеспечения эпидемиологической безопасности, в том числе при борьбе с заболеваниями, общими для человека и животных, например с высокопатогенным гриппом птиц. Также прозвучало, что требуется более строгий и прозрачный контроль за дальнейшей судьбой изымаемых из природной среды животных, особенно если речь идет о редких видах. Отдельно депутаты указали, что по-прежнему актуален вопрос создания в регионе реабилитационного центра для травмированных и конфискованных диких животных.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что сохранение биоразнообразия является прямой ответственностью перед будущими поколениями. Проведенный мониторинг показал, что действующая в регионе законодательная база в сфере защиты неохотничьих видов животных в целом работает, однако отдельные положения требуют уточнения и доработки.

"Крайне важно оперативно устранять выявленные правовые пробелы, особенно в сфере контроля и предотвращения болезней, чтобы наша природоохранная система была по-настоящему эффективной", - считает Люлин.

По итогам заседания комитет подготовил проект внесения изменений в областной закон, а также проект постановления с конкретными рекомендациями для правительства Нижегородской области. В числе предложений – сокращение срока рассмотрения заявлений на добычу объектов животного мира, не относящихся к охотничьим ресурсам, с 30 до 10 рабочих дней, а также разработка понятного механизма контроля за последующим использованием добытых животных. Отдельным приоритетом стала рекомендация продолжить работу по созданию в области центра реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных.

Зампред профильного комитета Андрей Тарасов напомнил, что закон распространяется более чем на 2000 видов животных и птиц, которые не относятся к охотничьим видам, – от певчих птиц до мелких млекопитающих, рептилий и амфибий. Он отметил, что многие граждане даже не подозревают, что для отлова таких животных, в том числе в научных целях, требуется специальное разрешение. В результате складывается ситуация, когда официально выдается лишь несколько десятков разрешений, в то время как фактический интерес к таким видам гораздо выше.

Тарасов также обратил внимание на проблему с ранеными животными: люди нередко находят их и пытаются помочь, но при этом система организованной помощи отсутствует. Формально человек, подобравший дикое животное без разрешения, считается нарушившим закон, поскольку изъял его из естественной среды обитания.

"Создание такого центра это уже не превентивная, а необходимая мера. Наша задача - не просто ужесточить законодательство, а в первую очередь довести соответствующую информацию до населения и помочь природе", - заявил депутат.

Напомним, что в Нижегородской области уже определились с местом размещения центра реабилитации диких животных. Открыть его планируют к 2035 году.