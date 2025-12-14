Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Прогулка сибирских косуль в Перевозском округе попала на видео

Прогулка сибирских косуль в Перевозском округе попала на видео

Фото: минлесхоз Нижегородской области

Прогулку сибирских косуль удалось заснять госохотинспектору в охотничьих угодьях Перевозского района Нижегородской области. Видео с грациозными животными опубликовало региональное министерство лесного хозяйства.

На кадрах — косули в их естественной среде обитания. В ведомстве отметили, что для сотрудников охотнадзора такие встречи — часть повседневной работы, но для большинства людей это редкая возможность увидеть дикую природу вживую.

В миноесхозе добавили, что при наблюдении за дикими животными важно соблюдать осторожность. Не стоит приближаться к ним, пытаться покормить или издавать громкие звуки. Такие действия могут нарушить поведение зверей и привести к их привыканию к человеку, что опасно для сохранения природного баланса.

Ранее фотоловушка в лесу на Бору зафиксировала схватку двух лосей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Животные Минлесхоз Перевозский район
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных